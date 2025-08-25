1 órája
Megvan, hol nyílik a legújabb street food Székesfehérváron!
Micsoda hír! Szeptember közepétől új ízekkel gazdagodik Székesfehérvár street food kínálata. A helyszínen zajló munkálatok már a végéhez közelednek, és a székesfehérváriak legnagyobb örömére a street food a város szívéhez közel, de mégis jól megközelíthető helyen várja majd a vendégeket.
Berhida után a királyok városában is bővítik a kínálatukat a tulajdonosok. Íme az egyik hamburgerük.
Forrás: Dexter Food Truck
Székesfehérvár belvárosának közvetlen közelében, a Mátyás király körúton, a Coop üzlet szomszédságában gőzerővel zajlanak már az utolsó simítások, a látvány pedig azt sugallja, hogy nemsokára valami izgalmas fogás kerül a helyi street food térképére. A főszerepben minden bizonnyal a hamburgerek lesznek, amelyek bizonyára sokak tetszését elnyeri majd.
A helyszínen megtudtuk, hogy a tervek szerint az új egység szeptember közepétől várja az éhes, ínyencségre vágyó székesfehérváriakat, így érdemes lesz figyelemmel kísérni a fejleményeket. Az új street food hely megnyitása kiváló hír a gyors, de minőségi ételeket kedvelőknek.