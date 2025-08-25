augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Már a gondolatra összefut a nyál a szánkban

2 órája

Megvan, hol nyílik a legújabb street food Székesfehérváron!

Címkék#Coop#street food#Székesfehérvár#hamburger#üzlet

Micsoda hír! Szeptember közepétől új ízekkel gazdagodik Székesfehérvár street food kínálata. A helyszínen zajló munkálatok már a végéhez közelednek, és a székesfehérváriak legnagyobb örömére a street food a város szívéhez közel, de mégis jól megközelíthető helyen várja majd a vendégeket.

Feol.hu
Megvan, hol nyílik a legújabb street food Székesfehérváron!

Berhida után a királyok városában is bővítik a kínálatukat a tulajdonosok. Íme az egyik hamburgerük.

Forrás: Dexter Food Truck

Székesfehérvár belvárosának közvetlen közelében, a Mátyás király körúton, a Coop üzlet szomszédságában gőzerővel zajlanak már az utolsó simítások, a látvány pedig azt sugallja, hogy nemsokára valami izgalmas fogás kerül a helyi street food térképére. A főszerepben minden bizonnyal a hamburgerek lesznek, amelyek bizonyára sokak tetszését elnyeri majd.

Az új street food hely megnyitása kiváló hír a gyors, de minőségi ételeket kedvelőknek Székesfehérváron. Már a gondolatra összefut a nyál a szánkban.
Utolsó simítások zajlanak a székesfehérvári helyszínen, hamarosan kinyit az új street food.
Fotó: KZ

A helyszínen megtudtuk, hogy a tervek szerint az új egység szeptember közepétől várja az éhes, ínyencségre vágyó székesfehérváriakat, így érdemes lesz figyelemmel kísérni a fejleményeket. Az új street food hely megnyitása kiváló hír a gyors, de minőségi ételeket kedvelőknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu