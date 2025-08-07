2 órája
Újabb fontos munkálatok a fehérvári kórházban
Tájékoztatást adott ki a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház a „B” épületének vízhálózatát érintő munkálatokról. A közlemény szerint a 2003-ban felújított vízvezeték-rendszer fertőtlenítése a terveknek megfelelően folytatódik, amely eljárás továbbra sem akadályozza a biztonságos betegellátást. A székesfehérvári intézmény hangsúlyozta, felkészült a péntek este kezdődő munkálatokra.
Csütörtökön délután Facebookon adott ki lakossági tájékoztatót a Székesfehérváron található Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház. A fentiek mellett az egészségügyi intézmény kiemelte, a vízvezeték fertőtlenítési munkálatok idejére elegendő mennyiségű palackozott víz áll rendelkezésre, a vízvételi korlátozásokat pedig az éjszakai órákra időzítik, hogy a legkevésbé zavarják a kórház működését és a pácienseket.
Hangsúlyozták azt is, hogy a fertőtlenítésre szükség van, az erre vonatkozó protokoll összeállításában és a szükséges feladatok megszervezésében pedig, mint fogalmaznak:
A Fejér Vármegyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, vízügyi szakemberek, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Vízhigiénés Laboratóriumának munkatársai, a B+N Zrt. valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szakemberei vettek részt
– olvasható a közleményben, amelyben megnyugtatták a közvéleményt és az édesanyákat, hogy a betegellátás folyamatos és biztonságos.
