Újabb fontos munkálatok a fehérvári kórházban

Csütörtökön délután Facebookon adott ki lakossági tájékoztatót a Székesfehérváron található Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház. A fentiek mellett az egészségügyi intézmény kiemelte, a vízvezeték fertőtlenítési munkálatok idejére elegendő mennyiségű palackozott víz áll rendelkezésre, a vízvételi korlátozásokat pedig az éjszakai órákra időzítik, hogy a legkevésbé zavarják a kórház működését és a pácienseket.

Folytatódik a vízhálózat fertőtlenítése a székesfehérvári Fejér vármegyei kórházban.

Forrás: Intézmény

Hangsúlyozták azt is, hogy a fertőtlenítésre szükség van, az erre vonatkozó protokoll összeállításában és a szükséges feladatok megszervezésében pedig, mint fogalmaznak:

A Fejér Vármegyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, vízügyi szakemberek, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Vízhigiénés Laboratóriumának munkatársai, a B+N Zrt. valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szakemberei vettek részt

– olvasható a közleményben, amelyben megnyugtatták a közvéleményt és az édesanyákat, hogy a betegellátás folyamatos és biztonságos.