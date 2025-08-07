augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

23°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakossági tájékoztató

2 órája

Újabb fontos munkálatok a fehérvári kórházban

Címkék#közlemény#Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház#kórház#vízhálózat#lakosság#Székesfehérvár#fertőtlenítés

Tájékoztatást adott ki a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház a „B” épületének vízhálózatát érintő munkálatokról. A közlemény szerint a 2003-ban felújított vízvezeték-rendszer fertőtlenítése a terveknek megfelelően folytatódik, amely eljárás továbbra sem akadályozza a biztonságos betegellátást. A székesfehérvári intézmény hangsúlyozta, felkészült a péntek este kezdődő munkálatokra.

Feol.hu

Csütörtökön délután Facebookon adott ki lakossági tájékoztatót a Székesfehérváron található Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház. A fentiek mellett az egészségügyi intézmény kiemelte, a vízvezeték  fertőtlenítési munkálatok idejére elegendő mennyiségű palackozott víz áll rendelkezésre, a vízvételi korlátozásokat pedig az éjszakai órákra időzítik, hogy a legkevésbé zavarják a kórház működését és a pácienseket. 

Folytatódik a vízhálózat fertőtlenítése a székesfehérvári Fejér vármegyei kórházban – tudatta tájékoztatójában az egészségügyi intézmény csütörtökön.
Folytatódik a vízhálózat fertőtlenítése a székesfehérvári Fejér vármegyei kórházban. 
Forrás: Intézmény

Hangsúlyozták azt is, hogy a fertőtlenítésre szükség van, az erre vonatkozó protokoll összeállításában és a szükséges feladatok megszervezésében pedig, mint fogalmaznak:

A Fejér Vármegyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, vízügyi szakemberek, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Vízhigiénés Laboratóriumának munkatársai, a B+N Zrt. valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szakemberei vettek részt 

– olvasható a közleményben, amelyben megnyugtatták a közvéleményt és az édesanyákat, hogy a betegellátás folyamatos és biztonságos.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu