Jár a vastaps a kiválóságoknak

50 perce

Pinke Miklós festőművész kapta a Deák Dénes Díjat (galéria)

A királyok városának büszkeségei! A székesfehérvári Királyi Napok keretében idén is átadták a Lánczos Kornél – Szekfű Gyula és Deák Dénes Ösztöndíjakat, valamint a Deák Dénes Díjat. Az idei kitüntetést a Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma Pinke Miklós festőművésznek ítélte oda. Az ünnepségen közel 20 alkotót és kutatót díjaztak, akik a város közösségéért és kulturális értékeiért dolgoznak.

Pinke Miklós festőművész kapta a Deák Dénes Díjat (galéria)

A székesfehérvári Királyi Napok alatt idén is átadták a Lánczos Kornél – Szekfű Gyula és Deák Dénes Ösztöndíjakat, valamint a Deák Dénes Díjat.

Fotó: Fehér Gábor

Az eseménynek méltó helyszínt adott a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontja. A  székesfehérvári Királyi Napok alatt zajló díjátadót Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy a díjazottakat a kultúra és a város iránti szeretet köti össze. Gratulált az érintetteknek, akiknek munkája tovább gazdagítja Székesfehérvár kulturális és irodalmi életét.

A székesfehérvári Királyi Napok keretében idén is átadták a Lánczos Kornél – Szekfű Gyula és Deák Dénes Ösztöndíjakat, valamint a Deák Dénes Díjat.
Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András nyitotta meg az ünnepséget.
Fotó: Fehér Gábor

Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Ösztöndíjak

Az átadó előtt Csurgai Horváth József, a kuratórium elnöke felidézte az alapítvány több mint három évtizedes történetét, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is folytatódhat a kulturális értékek támogatása. Idén összesen 16 ösztöndíjat adtak át, amelyek rendkívül sokszínű témákat ölelnek fel.

A támogatottak között van:

  • Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, amely huszonhetedik alkalommal ad ki naptárt székesfehérvári iskolások rajzaival.
  • Bakonyi István és Balajthy Ferenc szerzők versesköteteinek megjelentetése.
  • A Csoóri Sándor Társaság a Csoóri Sándorról szóló írások kötetének elkészítésére.
  • Bobory Zoltán Fejér vármegyei költőket bemutató antológiája.
  • A Blahalouisiana együttes basszusgitárosa, Jancsó Gábor egy szimfonikus mű megalkotására, a legendás Videoton-játékos, Májer Lajos emlékére.
  • Schmauder János kutatása a székesfehérvári Alsóváros történetéről.
  • Varga Mária Magdolna falvédő-gyűjteményről szóló albuma.
  • Bernáth Gábor pályázata a Székesfehérvári Országos Királyi Javítóintézet történetéről.
  • Czinki Ferenc „A fekete elefánt – európai kisvegyes kispróza” gyűjteménye.
  • Horváthné Zilahy Ágnes „Zilahy Lajos életmorzsái” című életrajzi könyve.
  • Sebők Melinda „Ihlet-élmény-alkotás – irodalmi tanulmánykötet” elkészítése.
  • Mihályi Lilla Katalin „Inverz menyország” című illusztrált verseskötete.
  • Szőcs Henrik emlékkoncertje a 80 éve elhunyt Bartók Bélára emlékezve.
  • Hervainé Szabó Gyöngyvér „Kisebbségpolitika és világrend a 21. században” professzor emeritus kutatási programja.
  • Ribi András, Mikó András és Péterfi Bence „Három az egyben: a fehérvári keresztes konvent, a királyi kúria és az országírói iroda ismeretlen középkori formuláskönyvei”.

Deák Dénes Díj átadása

Az est másik legfontosabb pillanata a Deák Dénes Díj átadása volt. Az elismerést a kuratórium Pinke Miklós festőművésznek ítélte oda, aki fáradhatatlan munkájával és alkotói tehetségével méltán érdemelte ki a kitüntetést. Altorjay András kurátor méltatta a művészt.

Lánczos Kornél – Szekfű Gyula és Deák Dénes Ösztöndíjak és Deák Dénes díjátadó

Fotók: Fehér Gábor

Az ünnepség a Deák Dénes Ösztöndíj átadásával folytatódott, amelyet idén Varró Ágnes néprajzkutatónak ítéltek oda, a „Népművészet és a népi díszítőművészet tárgyai Pesovár Ferenc néprajzkutató munkásságában” című kutatási témájára. Balla Rita okleveles design- és művészetmenedzser, doktorjelölt pedig a polgármesteri keretből kapott támogatást a „Dolgozói élettörténetek 1955–1989. között” című munkájának megvalósítására.

 

