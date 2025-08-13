Pinke Miklós festőművész kapta a Deák Dénes Díjat (galéria)

Az eseménynek méltó helyszínt adott a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontja. A székesfehérvári Királyi Napok alatt zajló díjátadót Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy a díjazottakat a kultúra és a város iránti szeretet köti össze. Gratulált az érintetteknek, akiknek munkája tovább gazdagítja Székesfehérvár kulturális és irodalmi életét.

Fotó: Fehér Gábor

Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Ösztöndíjak

Az átadó előtt Csurgai Horváth József, a kuratórium elnöke felidézte az alapítvány több mint három évtizedes történetét, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is folytatódhat a kulturális értékek támogatása. Idén összesen 16 ösztöndíjat adtak át, amelyek rendkívül sokszínű témákat ölelnek fel.

A támogatottak között van:

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, amely huszonhetedik alkalommal ad ki naptárt székesfehérvári iskolások rajzaival.

Bakonyi István és Balajthy Ferenc szerzők versesköteteinek megjelentetése.

A Csoóri Sándor Társaság a Csoóri Sándorról szóló írások kötetének elkészítésére.

Bobory Zoltán Fejér vármegyei költőket bemutató antológiája.

A Blahalouisiana együttes basszusgitárosa, Jancsó Gábor egy szimfonikus mű megalkotására, a legendás Videoton-játékos, Májer Lajos emlékére.

Schmauder János kutatása a székesfehérvári Alsóváros történetéről.

Varga Mária Magdolna falvédő-gyűjteményről szóló albuma.

Bernáth Gábor pályázata a Székesfehérvári Országos Királyi Javítóintézet történetéről.

Czinki Ferenc „A fekete elefánt – európai kisvegyes kispróza” gyűjteménye.

Horváthné Zilahy Ágnes „Zilahy Lajos életmorzsái” című életrajzi könyve.

Sebők Melinda „Ihlet-élmény-alkotás – irodalmi tanulmánykötet” elkészítése.

Mihályi Lilla Katalin „Inverz menyország” című illusztrált verseskötete.

Szőcs Henrik emlékkoncertje a 80 éve elhunyt Bartók Bélára emlékezve.

Hervainé Szabó Gyöngyvér „Kisebbségpolitika és világrend a 21. században” professzor emeritus kutatási programja.

Ribi András, Mikó András és Péterfi Bence „Három az egyben: a fehérvári keresztes konvent, a királyi kúria és az országírói iroda ismeretlen középkori formuláskönyvei”.

Deák Dénes Díj átadása

Az est másik legfontosabb pillanata a Deák Dénes Díj átadása volt. Az elismerést a kuratórium Pinke Miklós festőművésznek ítélte oda, aki fáradhatatlan munkájával és alkotói tehetségével méltán érdemelte ki a kitüntetést. Altorjay András kurátor méltatta a művészt.