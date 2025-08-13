10 órája
Pinke Miklós festőművész kapta a Deák Dénes Díjat (galéria)
A királyok városának büszkeségei! A székesfehérvári Királyi Napok keretében idén is átadták a Lánczos Kornél – Szekfű Gyula és Deák Dénes Ösztöndíjakat, valamint a Deák Dénes Díjat. Az idei kitüntetést a Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma Pinke Miklós festőművésznek ítélte oda. Az ünnepségen közel 20 alkotót és kutatót díjaztak, akik a város közösségéért és kulturális értékeiért dolgoznak.
Fotó: Fehér Gábor
Az eseménynek méltó helyszínt adott a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontja. A székesfehérvári Királyi Napok alatt zajló díjátadót Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy a díjazottakat a kultúra és a város iránti szeretet köti össze. Gratulált az érintetteknek, akiknek munkája tovább gazdagítja Székesfehérvár kulturális és irodalmi életét.
Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Ösztöndíjak
Az átadó előtt Csurgai Horváth József, a kuratórium elnöke felidézte az alapítvány több mint három évtizedes történetét, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is folytatódhat a kulturális értékek támogatása. Idén összesen 16 ösztöndíjat adtak át, amelyek rendkívül sokszínű témákat ölelnek fel.
A támogatottak között van:
- Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, amely huszonhetedik alkalommal ad ki naptárt székesfehérvári iskolások rajzaival.
- Bakonyi István és Balajthy Ferenc szerzők versesköteteinek megjelentetése.
- A Csoóri Sándor Társaság a Csoóri Sándorról szóló írások kötetének elkészítésére.
- Bobory Zoltán Fejér vármegyei költőket bemutató antológiája.
- A Blahalouisiana együttes basszusgitárosa, Jancsó Gábor egy szimfonikus mű megalkotására, a legendás Videoton-játékos, Májer Lajos emlékére.
- Schmauder János kutatása a székesfehérvári Alsóváros történetéről.
- Varga Mária Magdolna falvédő-gyűjteményről szóló albuma.
- Bernáth Gábor pályázata a Székesfehérvári Országos Királyi Javítóintézet történetéről.
- Czinki Ferenc „A fekete elefánt – európai kisvegyes kispróza” gyűjteménye.
- Horváthné Zilahy Ágnes „Zilahy Lajos életmorzsái” című életrajzi könyve.
- Sebők Melinda „Ihlet-élmény-alkotás – irodalmi tanulmánykötet” elkészítése.
- Mihályi Lilla Katalin „Inverz menyország” című illusztrált verseskötete.
- Szőcs Henrik emlékkoncertje a 80 éve elhunyt Bartók Bélára emlékezve.
- Hervainé Szabó Gyöngyvér „Kisebbségpolitika és világrend a 21. században” professzor emeritus kutatási programja.
- Ribi András, Mikó András és Péterfi Bence „Három az egyben: a fehérvári keresztes konvent, a királyi kúria és az országírói iroda ismeretlen középkori formuláskönyvei”.
Deák Dénes Díj átadása
Az est másik legfontosabb pillanata a Deák Dénes Díj átadása volt. Az elismerést a kuratórium Pinke Miklós festőművésznek ítélte oda, aki fáradhatatlan munkájával és alkotói tehetségével méltán érdemelte ki a kitüntetést. Altorjay András kurátor méltatta a művészt.
Lánczos Kornél – Szekfű Gyula és Deák Dénes Ösztöndíjak és Deák Dénes díjátadóFotók: Fehér Gábor
Az ünnepség a Deák Dénes Ösztöndíj átadásával folytatódott, amelyet idén Varró Ágnes néprajzkutatónak ítéltek oda, a „Népművészet és a népi díszítőművészet tárgyai Pesovár Ferenc néprajzkutató munkásságában” című kutatási témájára. Balla Rita okleveles design- és művészetmenedzser, doktorjelölt pedig a polgármesteri keretből kapott támogatást a „Dolgozói élettörténetek 1955–1989. között” című munkájának megvalósítására.