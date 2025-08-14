Nyüzsgő, örömteli atmoszféra Fehérvár belvárosában (galéria)

A székesfehérvári Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál látványos szerdai műsorai ismét levett mindenkit a lábáról. A programok már kora este elkezdődtek, és a fantasztikus hangulat egészen késő estig tartott. A nyitányt a kanadai tehetségek adták egy térzenével, majd a házigazda Alba Regia Táncegyüttes csoportjai is megmutatták tudásukat. A leglelkesebb fehérváriak a tánctanítás során még a kanadai, kolumbiai és macedón lépéseket is kipróbálhatták. Akinek ez sem volt elég azokra várt még bőven mulatság az est további részében is.

Az Alba Regia Táncegyüttes a székesfehérváriakkal együtt ismét kitűnő házigazdának bizonyult, tetőfokára hágott a jókedv!

Fotós: Fehér Gábor

Ne feledjék! A nagyszerű hangulat ma délután tovább folytatódik, és a fesztivál programjai még bőven tartogatnak meglepetéseket. A zene és a tánc ereje ismét bebizonyította, hogy képes felejthetetlen élményt nyújtani a kilátogatóknak, miközben hidat képez 3 kontinens, 4 országa között.

(Galéria elérése a képre kattintva!)