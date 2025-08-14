augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

32°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Micsoda tánc volt...

13 órája

Nyüzsgő, örömteli atmoszféra Fehérvár belvárosában (galéria)

Címkék#Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál#térzene#Székesfehérvár#néptánc#Alba Regia Néptáncegyüttes

Micsoda hangulat! Szerdán este Székesfehérvár utcái ismét megteltek élettel és tánccal a Királyi Napok ideje alatt zajló jubileumi Nemzetközi Néptáncfesztiválon. Az Alba Regia Táncegyüttes a székesfehérváriakkal együtt ismét kitűnő házigazdának bizonyult, tetőfokára hágott a jókedv!

Feol.hu

A székesfehérvári Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál látványos szerdai műsorai ismét levett mindenkit a lábáról. A programok már kora este elkezdődtek, és a fantasztikus hangulat egészen késő estig tartott. A nyitányt a kanadai tehetségek adták egy térzenével, majd a házigazda Alba Regia Táncegyüttes csoportjai is megmutatták tudásukat. A leglelkesebb fehérváriak a tánctanítás során még a kanadai, kolumbiai és macedón lépéseket is kipróbálhatták. Akinek ez sem volt elég azokra várt még bőven mulatság az est további részében is.

Az Alba Regia Táncegyüttes a székesfehérváriakkal együtt ismét kitűnő házigazdának bizonyult, tetőfokára hágott a jókedv!
 Az Alba Regia Táncegyüttes a székesfehérváriakkal együtt ismét kitűnő házigazdának bizonyult, tetőfokára hágott a jókedv!
Fotós: Fehér Gábor

Ne feledjék! A nagyszerű hangulat ma délután tovább folytatódik, és a fesztivál programjai még bőven tartogatnak meglepetéseket. A zene és a tánc ereje ismét bebizonyította, hogy képes felejthetetlen élményt nyújtani a kilátogatóknak, miközben hidat képez 3 kontinens, 4 országa között.

(Galéria elérése a képre kattintva!)

Junior táncbemutató és oktatás a Zichy színpadon

Fotók: Fehér Gábor

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu