Messze földön híres építmény

2 órája

A múlt öröksége a jelenben: Ismét Fehérvárra figyelt az ország (galéria, videó)

​Szombaton a Királyok Parkja ismét a magyar és sztyeppei népek kultúrájának ünnepévé vált, a IV. Jurtanap és Történelmi Piknik alkalmából. A Fejér Megyei Népművészeti Egyesület rendezvénye ezúttal is rengeteg családot és érdeklődőt vonzott Székesfehérvár szívébe, akik egy autentikus, történelmi környezetben merülhettek el a hagyományokban.

Feol.hu

A rendezvény központi eleme a  negyven évvel ezelőtt először felállított, mára Gránátalma-díjas vezéri jurta volt, amelyet annak idején Mándoki Kongur István, László Gyula és Lükvő Gábor segítségével építettek fel a Népművészeti Egyesület tagjai. Idén Berta József, a jurta őrzője vezetésével – aki már az első állításnál is részt vett –, barátokkal, segítőkkel, és Viza Attila önkormányzati képviselő hathatós részvételével ismét felállították a koronázóváros szívében. A két és fél órás építési folyamatot sokan végigkövették, mielőtt a megnyitó ünnepség kezdetét vette. Az eseményt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is megtisztelte jelenlétével.

Székesfehérvár
A múlt öröksége a jelenben: Ismét Székesfehérvárra figyelt az ország
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

​A IV. Jurtanap és Történelmi Piknik megnyitóján Viza Attila, Palotaváros önkormányzati képviselője köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kiemelte a Jurtanap jelentőségét, amely egyedülálló, autentikus helyszínen, a Királyok Parkjában valósulhatott meg. Megemlékezett két fontos személyről is, akik már nincsenek köztünk: Látrányi Viktóriáról, akinek a Szent István Király Múzeummal való együttműködést köszönhetik, valamint Kovács Gyuri bácsiról, akinek a park létrehozásához és a Népművészeti Egyesület életéhez is nagyon sok köze volt. Közreműködött többek között az eseménynél a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) munkatársai is.

​Viza Attila szavait Berta József, a jurta őrzője követte, aki személyes emlékeket is megosztott Kovács Gyuri bácsiról. Elmondta, hogy Gyuri bácsi nemcsak tanára volt a 70-es években, hanem később megfordultak a szerepek és a fafaragást már tőle tanulta. Kiemelte, hogy Kovács Gyuri bácsi alapító tagja volt a Fejér Megyei Népművészeti Egyesületnek és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének is, és tevékenyen részt vett a Királyok Parkjának létrehozásában, valamint a jurta felépítésében és a Jurtanap elindításában Viza Attilával közösen. Megható sorokkal zárta felszólalását:

Szerintem Gyuri bácsi, hogyha fentről lát bennünket és látja, hogy szépen áll a jurta, hogy egy csodálatos rendezvény van itt ezen a napon, akkor azt gondolom, hogy boldogan ül ott a JóIstennek a jobb kezében.

​Az ünnepélyes megnyitót Toma Krisztina, a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület elnöke zárta le egy imádsággal, majd jó szórakozást kívánt a résztvevőknek. A nap folyamán a családokat és az érdeklődőket izgalmas programok várták, ameddig az időjárás engedte: többek között népi játszóház, kötélhúzás, lovagoltatás, solymászbemutató, állatsimogató és múzeumpedagógiai foglalkozások színesítették a kínálatot. 

Székesfehérvári jurta-nap

Fotók: Nagy Norbert - FMH

 

 

