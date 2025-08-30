A múlt öröksége a jelenben: Ismét Fehérvárra figyelt az ország (galéria, videó)

A rendezvény központi eleme a negyven évvel ezelőtt először felállított, mára Gránátalma-díjas vezéri jurta volt, amelyet annak idején Mándoki Kongur István, László Gyula és Lükvő Gábor segítségével építettek fel a Népművészeti Egyesület tagjai. Idén Berta József, a jurta őrzője vezetésével – aki már az első állításnál is részt vett –, barátokkal, segítőkkel, és Viza Attila önkormányzati képviselő hathatós részvételével ismét felállították a koronázóváros szívében. A két és fél órás építési folyamatot sokan végigkövették, mielőtt a megnyitó ünnepség kezdetét vette. Az eseményt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is megtisztelte jelenlétével.

A múlt öröksége a jelenben: Ismét Székesfehérvárra figyelt az ország

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

​A IV. Jurtanap és Történelmi Piknik megnyitóján Viza Attila, Palotaváros önkormányzati képviselője köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kiemelte a Jurtanap jelentőségét, amely egyedülálló, autentikus helyszínen, a Királyok Parkjában valósulhatott meg. Megemlékezett két fontos személyről is, akik már nincsenek köztünk: Látrányi Viktóriáról, akinek a Szent István Király Múzeummal való együttműködést köszönhetik, valamint Kovács Gyuri bácsiról, akinek a park létrehozásához és a Népművészeti Egyesület életéhez is nagyon sok köze volt. Közreműködött többek között az eseménynél a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) munkatársai is.

​Viza Attila szavait Berta József, a jurta őrzője követte, aki személyes emlékeket is megosztott Kovács Gyuri bácsiról. Elmondta, hogy Gyuri bácsi nemcsak tanára volt a 70-es években, hanem később megfordultak a szerepek és a fafaragást már tőle tanulta. Kiemelte, hogy Kovács Gyuri bácsi alapító tagja volt a Fejér Megyei Népművészeti Egyesületnek és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének is, és tevékenyen részt vett a Királyok Parkjának létrehozásában, valamint a jurta felépítésében és a Jurtanap elindításában Viza Attilával közösen. Megható sorokkal zárta felszólalását:

Szerintem Gyuri bácsi, hogyha fentről lát bennünket és látja, hogy szépen áll a jurta, hogy egy csodálatos rendezvény van itt ezen a napon, akkor azt gondolom, hogy boldogan ül ott a JóIstennek a jobb kezében.

​Az ünnepélyes megnyitót Toma Krisztina, a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület elnöke zárta le egy imádsággal, majd jó szórakozást kívánt a résztvevőknek. A nap folyamán a családokat és az érdeklődőket izgalmas programok várták, ameddig az időjárás engedte: többek között népi játszóház, kötélhúzás, lovagoltatás, solymászbemutató, állatsimogató és múzeumpedagógiai foglalkozások színesítették a kínálatot.