A békesség hangja

1 órája

Harangszóval ünnepeltek Székesfehérváron

Maroshegyen a napokban ünnepi harangszó töltötte be a levegőt. A székesfehérvári református gyülekezet tagjai azért gyűltek össze szombaton, hogy egy hálaadó istentisztelet keretében bemutassák és köszönetet mondjanak az egyházközség új harangjáért.

Feol.hu

Az esemény a gyülekezeti ház udvarán kezdődött, ahol a hívek ünnepi hangulatban várták a harang megszólalását. Elsőként Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve a harang békességet és örömet hirdető jelentőségét. A Székesfehérvári Önkormányzat közleménye részletezi, hogy az 56 kilogrammos, bronzötvözetből készült harang különleges ajándék, amelyet Gombos Ferenc harangöntő mester készített Őrbottyánban, és a Maroshegyi Református Missziói Egyházközség egyik hívének nagylelkű adományából valósult meg.

A székesfehérvári Maroshegyen a napokban ünnepi harangszó töltötte be a levegőt, hálát adtak a hívek.
Forrás:  Simon Erika / ÖKK

Az istentisztelettel egybekötött eseményen Székesfehérvár városát Mészáros Attila alpolgármester képviselte, ezzel is jelezve, hogy az önkormányzat fontosnak tartja a helyi egyházi közösségek, így a református egyház életét is. A meghitt, ünnepi esemény egy közös szeretetvendégséggel zárult, lehetőséget adva a résztvevőknek, hogy együtt ünnepeljenek és beszélgessenek a jeles alkalomról. 

 

