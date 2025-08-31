Harangszóval ünnepeltek Székesfehérváron

Az esemény a gyülekezeti ház udvarán kezdődött, ahol a hívek ünnepi hangulatban várták a harang megszólalását. Elsőként Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve a harang békességet és örömet hirdető jelentőségét. A Székesfehérvári Önkormányzat közleménye részletezi, hogy az 56 kilogrammos, bronzötvözetből készült harang különleges ajándék, amelyet Gombos Ferenc harangöntő mester készített Őrbottyánban, és a Maroshegyi Református Missziói Egyházközség egyik hívének nagylelkű adományából valósult meg.

A székesfehérvári Maroshegyen a napokban ünnepi harangszó töltötte be a levegőt, hálát adtak a hívek.

Forrás: Simon Erika / ÖKK

Az istentisztelettel egybekötött eseményen Székesfehérvár városát Mészáros Attila alpolgármester képviselte, ezzel is jelezve, hogy az önkormányzat fontosnak tartja a helyi egyházi közösségek, így a református egyház életét is. A meghitt, ünnepi esemény egy közös szeretetvendégséggel zárult, lehetőséget adva a résztvevőknek, hogy együtt ünnepeljenek és beszélgessenek a jeles alkalomról.