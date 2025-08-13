Elkészült az új gyalogos-átkelőhely Székesfehérváron

A projekt a helyi lakosok kérésére jött létre, mivel korábban járda hiányában nehézkes volt biztonságosan megközelíteni a közeli buszmegállókat: „Mi ezt megvizsgáltuk, megterveztük, és mivel országos közútról van szó, egyeztettünk a Magyar Közúttal, akik elfogadták, hogy létesíthetünk itt egy gyalogos-átkelőhelyet" – mondta el Nagy Zsolt, a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Közlekedési lrodájának vezetője.

A kérés meghallgattatott: a gyalogos-átkelőhely kialakításán túl számos más fejlesztést is magában foglalt a fejlesztés Székesfehérváron.

Fotó: Fehér Gábor

A 14,6 millió forintos beruházás - amely időben elkészült -, a gyalogos-átkelőhely kialakításán túl számos más fejlesztést is magában foglalt. Többek között a szükséges járdakapcsolatok és csapadékelvezetésén felül a közvilágítás korszerűsítését is, hogy a gyalogosok kényelmesen és biztonságosan használhassák az új átkelőt. Nagy Zsolt végül minden közlekedőnek biztonságos közlekedést kívánt, az autósoktól pedig fokozott figyelmet kért a területen.