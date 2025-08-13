augusztus 14., csütörtök

Örülhetnek a lakosok

13 órája

Elkészült az új gyalogos-átkelőhely Székesfehérváron

Címkék#Nagy Zsolt#Úrhidai út#gyalogos-átkelőhely#Székesfehérvár#Maroshegy#közlekedés

A gyalogosok biztonságosabb közlekedése érdekében közel 15 millió forintos beruházás valósult meg a királyok városában. Székesfehérváron, a Maroshegy városrészben, az Úrhidai út és az Oravicai út kereszteződésében épült gyalogos-átkelőhelyet szerdán mutatták be a sajtó képviselőinek.

Feol.hu
Örülhetnek az Oravicai úton és környékén élők!

Fotó: Fehér Gábor

A projekt a helyi lakosok kérésére jött létre, mivel korábban járda hiányában nehézkes volt biztonságosan megközelíteni a közeli buszmegállókat: „Mi ezt megvizsgáltuk, megterveztük, és mivel országos közútról van szó, egyeztettünk a Magyar Közúttal, akik elfogadták, hogy létesíthetünk itt egy gyalogos-átkelőhelyet" – mondta el Nagy Zsolt, a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Közlekedési lrodájának vezetője.

A kérés meghallgattatott: a gyalogos-átkelőhely kialakításán túl számos más fejlesztést is magában foglalt a fejlesztés Székesfehérváron.
Fotó: Fehér Gábor

A 14,6 millió forintos beruházás - amely időben elkészült -,  a gyalogos-átkelőhely kialakításán túl számos más fejlesztést is magában foglalt. Többek között a szükséges járdakapcsolatok és csapadékelvezetésén felül a közvilágítás korszerűsítését is, hogy a gyalogosok kényelmesen és biztonságosan használhassák az új átkelőt. Nagy Zsolt végül minden közlekedőnek biztonságos közlekedést kívánt, az autósoktól pedig fokozott figyelmet kért a területen.

Nagy Zsolt, a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Közlekedési lrodájának vezetője adott tájékoztatást a sajtó képviselőinek.
Fotó: Fehér Gábor

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
