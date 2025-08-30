Közbeszólt az időjárás: Esős tanévkezdés Székesfehérváron ünnepi hangulatban

​A tanévnyitó ünnepségen a város és a köznevelés számos vezető személyisége részt vett. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere beszédében a közös feladatok és a felelősség fontosságára hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva az intézményhálózat nyugodt működésének megőrzését. Hozzátette, a rendezvény az iskola falai között ünnepélyesebb lett volna, de az esős időjárás közbeszólt. Külön kiemelte az idén 150 éves évfordulót ünneplő Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola szerepét, a város és a régió meghatározó intézményének nevezte, amely évtizedek óta indít útjára sikeres fiatalokat. Mindemellett felidézte a saját diákéveit is, és elmondta, hogy a tanévkezdés mindig egy kicsit szomorú, hisz vége van a nyárnak, ugyanakkor izgalmas és boldog érzés is, amikor a diákok ismét találkozhatnak osztálytársaikkal és tanáraikkal. A városban idén közel 1000 kisdiák kezdi meg az általános iskolát, míg 3400 diák lép be a középiskola kapuján.

Siposné Tóth Krisztina, a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola főigazgatója ünnepélyesen nyitotta meg tanévet.

Fotó: Simon Erika/ÖKK

Van mire büszkének lennie a székesfehérvári iskolának

​Siposné Tóth Krisztina, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola főigazgatója szintén ünnepi beszédet tartott, melyben az intézmény gazdag múltjára, sikeres jelenére és ígéretes jövőjére reflektált. Az iskola mottójaként Vörösmarty Mihály sorait idézte:

Múltra és jövőre tekints, mely még tied élj az idővel.

A főigazgató egyúttal bejelentette azt is, hogy a 150. évforduló apropóján egy egész éves rendezvénysorozatot indítanak, amely többek között magában foglalja az egykori diákok és tanárok találkozóját, egy emlékfutást, Teleki Blanka Emléknapot, valamint egy nagyszabású jubileumi ünnepséget is.

Az ünnephez méltó zenés, verses műsorral készültek a Teleki diákjai.

Fotó: Simon Erika/ÖKK

​Műsor és koccintás az új tanévre

​A beszédeket a Teleki diákjainak ünnepi műsora követte, amely méltó és színvonalas volt a jubileumhoz. A rendezvény végén a meghívottak állófogadás keretében koccintottak a gimnázium 150. születésnapjára és a sikeres tanévkezdésre.