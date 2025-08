Elcsenték Fehérvár polgármesterének székét – mutatjuk, mi történt (galéria)

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere meglepetésként a Fejérvíz gyermektábor résztvevőit fogadta a munkahelyén, a Városházán. Jó házigazdához méltóan pedig körbe is vezette a nebulókat, akik csillogó szemmel figyelték, milyen titkokat rejt a történelmi épület. A gyermekek nemcsak egy egyszerű látogatáson vehettek részt, hanem igazi időutazásra indultak, hiszen egyszerre voltak díszvendégek, képviselők, történelmi nyomozók és városi döntéshozók is.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közérthetően, a gyermekek nyelvén mesélt a város működéséről és a döntések meghozataláról.

Fotó: Nagy Norbert

Titkok a székesfehérvári Városházán

A gyerekek a kulisszák mögé is betekinthettek, olyan helyekre, amelyekről sok felnőtt is csak álmodik. A díszterem ajtaja mögött ugyanis nemcsak különleges bútorok és történelmi címerek várták őket, hanem egy varázslatos kilátás is, hiszen a polgármesteri székből ülve fenséges panoráma nyílik a városra. Itt a gyerekek nemcsak leülhettek, hanem egy pillanatra „városvezetővé” is válhattak, kipróbálhatták, milyen érzés a döntések súlyát a vállukon érezni – játékosan, mégis szemléletesen. Mindemellett Cser-Palkovics András polgármester közérthetően, a gyermekek nyelvén mesélt a város működéséről, a döntéshozatal folyamatáról, és arról is, hogyan lesz egy jó ötletből rendelet vagy éppen fejlesztés. Az interaktív tárlatvezetés egyik fénypontja a Szent Korona hiteles másolatának bemutatása volt, amely nemcsak tiszteletet parancsoló látvány, hanem kapu is a magyar történelem izgalmas fejezeteihez. A gyerekek szemében csillogott az érdeklődés, ahogy a város jelképeit, történeteit és a demokrácia működését megismerhették.

A gyerekek, akár egy pillanatra is, de „városvezetővé” is válhattak.

Fotó: Nagy Norbert

Lepsényi Marietta, a Fejérvíz kommunikációs főmunkatársa a FEOL megkeresésére elmondta, a látogatás valódi különlegességét az a gesztus adta, hogy a város első embere időt szakított a legfiatalabbakra, és partnerként, mindenre kíváncsi egyenrangú félként tekintett rájuk. Ez a találkozás nem csupán egy program volt a tábori naptárban, sokak számára életre szóló élménnyé vált. Mint mondta, egy pillanatra mindenki részese lehetett annak a közösségnek, amely Székesfehérvár jövőjét formálja. Lepsényi Marietta hozzátette azt is, hogy a Fejérvíz Zrt. számára kiemelten fontos, hogy a munkatársak gyermekei számára tartalmas, élményekben gazdag nyári időtöltést biztosítson, ehhez pedig elengedhetetlenek az ilyen meghatározó találkozások. Ezúton is köszöni Székesfehérvár városvezetésének és különösen Cser-Palkovics András polgármesternek ezt az emlékezetes napot: