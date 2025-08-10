A barack idén más: Szedd magad a csalai Barackvirág Farmon, ahol minden gyümölcs a túlélés csodája

Piros és illatos – épp olyan, mint eddig mindig, éretten és súlyosan lógnak a barackfák ágain az idei termések a csalai Barackvirág Farmon. Szedd magad! akción vagyunk, mégis valami más, mint eddig. A gyümölcs értékesebb, a napsütés simogatóbb, az ember saját keze munkája – illetve annak eredménye – értékesebb, mint bármikor. Az üzletek polcain drágább a barack, mint itt, de aki egyszer az életben volt már Szedd magad! akción, pontosan tudja, hogy össze sem hasonlítható a kettő. A rideg válogatás az ismeretlen gyümölcsök között a boltok klimatizált körülményei között, megeshet kényelmesebb megoldás, de itt, érezve a föld és az ég áldását, új szintre emeli a létezés értelmét. Na de ne romanticizáljuk nagyon túl a magunk szedte gyümölcs értékét – még akkor se, ha egymást érték a látogatók a farmon: az autók reményekkel telve húzták a port az ültetvények között, s roskadásig telve sorakoztak a mérlegelés előtt. Mint a birkózók, vártak a sorukra, s kapták az ítéletet, mennyi az annyi, miután a gyümölcs kilója 1000 forint lett idén. Ne számoljuk, hogy a boltok polcain 1600-1700 forint körül mozog most a barack ára, itt a nyersanyagból gyakran nem csak egy kis gyümölcssaláta lesz a családi asztalon. Befőttnek, lekvárnak, fagyasztásra is viszik a termést, hogy az idei tél se teljen nyári ízek nélkül.

Szedd magad a csalai Barackvirág Farmon – ahol a kézzel szedett gyümölcs nemcsak finomabb, de értékesebb is, mint valaha

Fotó: S. Töttő Rita

Varázsos szedés

A Szedd magad! akcióknak egyébként mindig megvolt a maguk varázsa, még a kommunizmus „kötelező önkéntességet” hirdető ifjúsági mozgalmai idején is, amiből mára valószínűleg nem maradt más, csak annyi, hogy a lakosság is szedheti kilószámra a gyümölcsöt. Ma már a fasorok között vonulhatunk autóval, pakolhatjuk egyből a csomagtartóba a gyümölcsöt, amit a fáradt meleg délutánban a kéz elbír. A mezőgazdaságból élők tudják, hogy az idei termés értékesebb, mint valaha. Így kell tehát szemlélni, hozzáérni, amikor a faágtól elválasztjuk a gyümölcsöt, annak reményében, hogy egészségünket, jól-létünket szolgálja majd.

Merthogy, Szabó József, a Barackvirág Farm vezetője szerint az idei év egészen drámai: mint mondja, az olyan mértékű fagykár, amit a térség elszenvedett, nemcsak nálunk, de országosan is példátlan.