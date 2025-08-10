Tegnap, 15:30
A barack idén más: Szedd magad a csalai Barackvirág Farmon, ahol minden gyümölcs a túlélés csodája
Lóg a fán, illatos és piros, mégis ritka, mint az arany: a 2025-ös barackszezon ugyanis különleges. A csalai Barackvirág Farm Szedd magad! akcióján jártunk, ahol a gyümölcsszedés több, mint vásárlás. A drága bolti árak, a példátlan fagykár és a saját kézzel végzett szüret idén egészen új megvilágításba helyezik a nyári termés értékét.
Piros és illatos – épp olyan, mint eddig mindig, éretten és súlyosan lógnak a barackfák ágain az idei termések a csalai Barackvirág Farmon. Szedd magad! akción vagyunk, mégis valami más, mint eddig. A gyümölcs értékesebb, a napsütés simogatóbb, az ember saját keze munkája – illetve annak eredménye – értékesebb, mint bármikor. Az üzletek polcain drágább a barack, mint itt, de aki egyszer az életben volt már Szedd magad! akción, pontosan tudja, hogy össze sem hasonlítható a kettő. A rideg válogatás az ismeretlen gyümölcsök között a boltok klimatizált körülményei között, megeshet kényelmesebb megoldás, de itt, érezve a föld és az ég áldását, új szintre emeli a létezés értelmét. Na de ne romanticizáljuk nagyon túl a magunk szedte gyümölcs értékét – még akkor se, ha egymást érték a látogatók a farmon: az autók reményekkel telve húzták a port az ültetvények között, s roskadásig telve sorakoztak a mérlegelés előtt. Mint a birkózók, vártak a sorukra, s kapták az ítéletet, mennyi az annyi, miután a gyümölcs kilója 1000 forint lett idén. Ne számoljuk, hogy a boltok polcain 1600-1700 forint körül mozog most a barack ára, itt a nyersanyagból gyakran nem csak egy kis gyümölcssaláta lesz a családi asztalon. Befőttnek, lekvárnak, fagyasztásra is viszik a termést, hogy az idei tél se teljen nyári ízek nélkül.
Varázsos szedés
A Szedd magad! akcióknak egyébként mindig megvolt a maguk varázsa, még a kommunizmus „kötelező önkéntességet” hirdető ifjúsági mozgalmai idején is, amiből mára valószínűleg nem maradt más, csak annyi, hogy a lakosság is szedheti kilószámra a gyümölcsöt. Ma már a fasorok között vonulhatunk autóval, pakolhatjuk egyből a csomagtartóba a gyümölcsöt, amit a fáradt meleg délutánban a kéz elbír. A mezőgazdaságból élők tudják, hogy az idei termés értékesebb, mint valaha. Így kell tehát szemlélni, hozzáérni, amikor a faágtól elválasztjuk a gyümölcsöt, annak reményében, hogy egészségünket, jól-létünket szolgálja majd.
Merthogy, Szabó József, a Barackvirág Farm vezetője szerint az idei év egészen drámai: mint mondja, az olyan mértékű fagykár, amit a térség elszenvedett, nemcsak nálunk, de országosan is példátlan.
– Mi szamócát, meggyet, sárgabarackot, őszibarackot és szilvát termesztünk – a sárgabarackban 95 százalék feletti a veszteség. 1975 óta vagyok a szakmában, de ehhez foghatót még nem éltem meg. Az őszibaracknál is 85-90 százalék közötti a kár. Amit most látni lehet a kertben, az csak egy szerencsés kivétel – másfél tábla maradt épen.
A Szedd magad! akcióra szerencsére továbbra is nagy az érdeklődés. Már 1978 óta várja a látogatókat a farm, sokan visszajárnak. Idén azonban az árak magasabbak a megszokottnál – sajnos veszteséges évet zárnak, és ez az árakban is megmutatkozik.
Már lement a szamóca, meggy, sárgabarack – most az őszibarackon és szilván a sor
– A szamóca már leérett, akárcsak a meggy és az a kevés sárgabarack, ami volt. Most az őszibarack következik – általában július 20. körül kezdjük, és októberig tart, de idén már augusztus elején el kellett kezdenünk. Ha így haladunk, augusztus 20-ára véget is ér – vélekedik a farm vezetője. A szilva szintén most érik, és bár ott is volt fagykár, egyes fajták kiemelkedően jól sikerültek. Különösen az úgynevezett Top Taste fajtát érdemes keresni – ez egy német nemesítésű sorozat, melyet vírusellenállóságra szelektáltak. Jelenleg ennek az egyik legédesebb fajtáját szedhetjük.
A jó gyümölcsöt meg kell kóstolni
A nagy mennyiségű barackszedéskor kicsit másra kell figyelni, mint amikor egyből az asztalra visszük a gyümölcsöt: merthogy sokan szeretik a „löttyedt” barackot – de, ha túl éretten szedjük, hazafelé már szétnyomódik, nem lehet szépen felhasználni, mondja Szabó József. Amit a piacon kapunk – teszi hozzá –, azt 3-4 nappal korábban szedik.
Ezért a legfontosabb szabály: mindig kóstoljuk meg, mielőtt szedni kezdünk – a fa és gyümölcse adja meg a választ. Ha friss fogyasztásra vagy lekvárnak szedünk, akkor az íz legyen a döntő. Ha fagyasztásra, akkor 80 százalékos érettségű legyen a gyümölcs – már majdnem puha, de még bírja a kezelést.
A 2025-ös barack tehát minden ízében különleges: már önmagában a léte is érték. De ha magunk szedjük, akkor abban ott van még más is: a fáradtságos munka öröme, ami kitart, míg a befőtt, a lekvár és a fagyasztott gyümölcs el nem fogy a spájz és a mélyhűtő mélyéről.
KERET
TOP tanácsok Szedd magad látogatóknak – Hogyan és mit szedjünk?
1. Ne a legérettebbet válaszd!
- A túl puha barack szállítás közben szétnyomódik.
- Válassz közepesen puha, színesedő gyümölcsöt, ez a legjobb kompromisszum az íz és a kezelhetőség között.
2. Kóstolás kötelező!
- Minden fa más, még azonos fajtán belül is.
- Kóstold meg a gyümölcsöt a szedés előtt, hogy lásd, megfelel-e az ízlésednek.
3. Fagyasztáshoz csak majdnem érettet!
- A fagyasztásra szánt gyümölcs legyen 80 százalékban érett – azaz már édes, de még nem túl puha.
4. Keress nagyobb szemű, ritkásabb ágakat!
- A legédesebb darabok általában a napos, ágvégi részeken nőnek.
- Azokon a fákon, ahol kevesebb a termés, a gyümölcs általában nagyobb és zamatosabb.
5. Tudd, mit szedsz – figyeld a táblákat és a honlapot!
- Az éppen szedhető fajtákat zászlók és honlapon megjelenő információk is jelzik.
- Ha bizonytalan vagy, kérdezz bátran – a kert dolgozói szívesen segítenek.