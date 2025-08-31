augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

23°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forgalmirend-változás

23 perce

Szigorúbb szabályok az iskola környékén szeptembertől!

Címkék#autósok#iskola#figyelem

Szeptember elsejétől változik a forgalmi rend Kulcs több pontján is, különösen az oktatási intézmények közelében. A közlekedési módosítások célja a gyermekek biztonságának növelése. A kihelyezett táblák figyelmen kívül hagyása már büntethető, így a szabályok ismerete és betartása minden közlekedő számára kötelező.

Feol.hu
Szigorúbb szabályok az iskola környékén szeptembertől!

Fotó: Facebook

A község önkormányzata a Fejér Vármegyei Kormányhivatal közúti biztonsági auditorával egyeztetve vezette be az új forgalmi rendet, amely elsősorban az iskolakezdés idején érinti érzékenyen a közlekedőket. A módosítások, és az új szabályok célja egyértelmű: csökkenteni a balesetveszélyt, különösen az iskolába és óvodába igyekvő gyermekek környezetében.

szabályok
Új és fontos szabályok az iskola körül! Fotó: Facebook

A legfontosabb változások és szabályok:

  • Kossuth Lajos utca 86. előtt: 30 km/h sebességkorlátozás lépett életbe.
  • Dózsa György út: az Árpád utcától a Kossuth Lajos utcáig egyirányú lett. A Kossuth Lajos utcából behajtani tilos, kivéve kerékpárral.
  • Kossuth Lajos utca 111. előtt: a STOP tábla új helyre került, a körforgalom helyett az utcára, hogy segítse a buszközlekedést.
  • A Polgármesteri Hivatalhoz vezető névtelen utca: immár kétirányú, de a Bartók Béla utcából érkezők csak az iskola irányába kanyarodhatnak a Dózsa György utca felé.
    A tapasztalatok szerint a Kossuth Lajos utca 111. előtti új stoptáblát többen még nem veszik figyelembe, ami különösen veszélyes lehet a szeptemberi tanévkezdés idején. Az önkormányzat emiatt fokozott figyelmet kér az autósoktól, elsősorban a gyermekek védelme érdekében.

Fontos kérés a szülőkhöz:

A szülők számára a Dózsa György utcai iskolabejáratnál történő megállás ajánlott, mivel az új forgalmi rend itt biztonságosabb le- és felszállást tesz lehetővé a gyerekek számára. A megfelelő közlekedési magatartás nemcsak a szabályok betartásáról, hanem a közösségi felelősségvállalásról is szól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu