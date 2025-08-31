Szigorúbb szabályok az iskola környékén szeptembertől!

A község önkormányzata a Fejér Vármegyei Kormányhivatal közúti biztonsági auditorával egyeztetve vezette be az új forgalmi rendet, amely elsősorban az iskolakezdés idején érinti érzékenyen a közlekedőket. A módosítások, és az új szabályok célja egyértelmű: csökkenteni a balesetveszélyt, különösen az iskolába és óvodába igyekvő gyermekek környezetében.

Új és fontos szabályok az iskola körül! Fotó: Facebook

A legfontosabb változások és szabályok:

Kossuth Lajos utca 86. előtt: 30 km/h sebességkorlátozás lépett életbe.

Dózsa György út: az Árpád utcától a Kossuth Lajos utcáig egyirányú lett. A Kossuth Lajos utcából behajtani tilos, kivéve kerékpárral.

Kossuth Lajos utca 111. előtt: a STOP tábla új helyre került, a körforgalom helyett az utcára, hogy segítse a buszközlekedést.

A Polgármesteri Hivatalhoz vezető névtelen utca: immár kétirányú, de a Bartók Béla utcából érkezők csak az iskola irányába kanyarodhatnak a Dózsa György utca felé.

A tapasztalatok szerint a Kossuth Lajos utca 111. előtti új stoptáblát többen még nem veszik figyelembe, ami különösen veszélyes lehet a szeptemberi tanévkezdés idején. Az önkormányzat emiatt fokozott figyelmet kér az autósoktól, elsősorban a gyermekek védelme érdekében.

Fontos kérés a szülőkhöz:

A szülők számára a Dózsa György utcai iskolabejáratnál történő megállás ajánlott, mivel az új forgalmi rend itt biztonságosabb le- és felszállást tesz lehetővé a gyerekek számára. A megfelelő közlekedési magatartás nemcsak a szabályok betartásáról, hanem a közösségi felelősségvállalásról is szól.