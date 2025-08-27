augusztus 27., szerda

Változás

2 órája

Lemondott Szabadegyháza polgármestere

Címkék#önkormányzat#közlemény#polgármesteri tisztség

Csanádi Zoltán augusztus 26-án lemondott polgármesteri tisztségéről. Az okokról kérdeztük Szabadegyháza lemondott településvezetőjét.

Feol.hu

Szabadegyháza önkormányzata a település honlapján adott ki tájékoztatást arról, hogy Csanádi Zoltán 2025. augusztus 26-án lemondott polgármesteri tisztségéről. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően intézkedik a polgármesteri feladatok folyamatos ellátásáról.

Szabadegyháza polgármestere, Csanádi Zoltán lemondott, a feladatokat Hallósy Miklós vette át.
Változás történt a település vezetésében: Csanádi Zoltán, Szabadegyháza polgármestere lemondott
Forrás: FMH-archív / Elekes Gergő

Változások Szabadegyháza életében

Az időközi választásig a polgármesteri teendőket Hallósy Miklós alpolgármester látja el. A képviselő-testület közleménye szerint a település működése zavartalanul folytatódik, a lakossági ügyintézésben változás nem lesz.

Csanádi Zoltán a feol.hu kérdésére elmondta: döntését az indokolta, hogy a település életében hamarosan olyan változások várhatók, amelyek új szemléletet és más típusú menedzselést kívánnak. Mint fogalmazott, ehhez szükség van a „21. századi fiatalos lendületre”, amelyet már nem vállal. Tudomásunk szerint az időközi választás megtartására az illetékes november 16-át javasolta.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
