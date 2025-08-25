Eddig élvezhetjük még a városi strandot

Augusztus 31-én, vasárnap zárul a strandszezon a Csitáry G. Emil Uszoda és Strandon. Az uszoda a nyári leállás, karbantartás után szeptember 15-étől, hétfőtől lesz újra nyitva, azonban az uszoda nyitásáig tartó átmeneti időszakban az 50 méteres úszómedence és a középső gyermekmedence is használható lesz.

Maradt még pár napunk kiélvezni a városi strand nyújtotta szórakozási lehetőségeket.

A strand és uszoda szeptember eleji rendje

Az átmeneti időszakban, szeptember 1–14. között csak a strand 50 méteres úszómedencéjét és a középső gyermekmedencét használhatják a vendégek és az egyesületek sportolói. A teljes nyitvatartási időben az 50 méteres medencében két pálya az úszóvendégek rendelkezésére áll majd. A strandon az élményelemek (spraypark, élménymedence, sodrómedence és a csúszdák) az átmeneti időszakban nem üzemelnek, belépni pedig csak a strandi pénztárnál megvásárolt uszodai belépőkkel vagy uszodabérlettel lehet – írja a városgondnokság a közösségi oldalán.