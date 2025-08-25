augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

18°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

43 perce

Eddig élvezhetjük még a városi strandot

Címkék#nyitvatartás#Csitáry G Emil Uszoda és Strand#strand#strandszezon

Még egy hétig, vasárnapig élvezhetjük a frissítő lubickolást a székesfehérvári strandon. A nyár utolsó strandolásához az időjárás is kedvező lesz, így nem érdemes kihagyni a nyárbúcsúztató pancsolást. Az uszoda a karbantartási munkálatok után szeptember közepén nyit újra.

Feol.hu
Eddig élvezhetjük még a városi strandot

Forrás: Feol archív

Augusztus 31-én, vasárnap zárul a strandszezon a Csitáry G. Emil Uszoda és Strandon. Az uszoda a nyári leállás, karbantartás után szeptember 15-étől, hétfőtől lesz újra nyitva, azonban az uszoda nyitásáig tartó átmeneti időszakban az 50 méteres úszómedence és a középső gyermekmedence is használható lesz. 

Egy hét múlva bezár a városi strand.
Maradt még pár napunk kiélvezni a városi strand nyújtotta szórakozási lehetőségeket.
Forrás: Feol archív

A strand és uszoda szeptember eleji rendje

Az átmeneti időszakban, szeptember 1–14. között csak a strand 50 méteres úszómedencéjét és a középső gyermekmedencét használhatják a vendégek és az egyesületek sportolói. A teljes nyitvatartási időben az 50 méteres medencében két pálya az úszóvendégek rendelkezésére áll majd. A strandon az élményelemek (spraypark, élménymedence, sodrómedence és a csúszdák) az átmeneti időszakban nem üzemelnek, belépni pedig csak a strandi pénztárnál megvásárolt uszodai belépőkkel vagy uszodabérlettel lehet – írja a városgondnokság a közösségi oldalán.

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu