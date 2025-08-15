1 órája
A fehérvárcsurgói értékteremtő munka Székesfehérváron is példamutató
Ünnepélyes keretek között adják át idén is a Szent István Érdemrendet és Díjat, melyet minden évben olyan személyeknek ítélnek oda, akik Székesfehérvár polgárai elé példaként állíthatóak. Az emlékérem és a díj idei várományosait pénteken jelentette be Spányi Antal megyés püspök és Csurgai Horváth József a Püspöki Palotában tartott sajtótájékoztatón.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Idén tíz jelölt közül választotta ki az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány kuratóriuma az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj díjazottjait. Értékmentés, értékmegőrzés, értékteremtés – e három szóval jellemezhető mindaz, amely által valaki méltóvá válhat az érdemrendre és díjra. Idén a Szent István Érdemrendet és Díjat Károlyi György és Károlyi Angelica veheti át – jelentette be Spányi Antal megyés püspök, kiemelve, hogy az elismerésre a kastély körüli értékmentő, értékteremtő munkálataik révén váltak méltóvá. – Két olyan személy kapja az elismerést, akiknek az életében megvalósul a Szent István-i eszmény, lelkület – fogalmazott Spányi Antal.
Az emlékérmet és a díjat augusztus 19-én, kedden, 18.00 órakor Spányi Antal megyés püspök, a kuratórium elnöke adja át a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.
