Szent István-i eszmény, lelkület

1 órája

A fehérvárcsurgói értékteremtő munka Székesfehérváron is példamutató

Ünnepélyes keretek között adják át idén is a Szent István Érdemrendet és Díjat, melyet minden évben olyan személyeknek ítélnek oda, akik Székesfehérvár polgárai elé példaként állíthatóak. Az emlékérem és a díj idei várományosait pénteken jelentette be Spányi Antal megyés püspök és Csurgai Horváth József a Püspöki Palotában tartott sajtótájékoztatón.

Feol.hu
A fehérvárcsurgói értékteremtő munka Székesfehérváron is példamutató

Fotó:  Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Idén tíz jelölt közül választotta ki az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány kuratóriuma az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj díjazottjait. Értékmentés, értékmegőrzés, értékteremtés – e három szóval jellemezhető mindaz, amely által valaki méltóvá válhat az érdemrendre és díjra. Idén a Szent István Érdemrendet és Díjat Károlyi György és Károlyi Angelica veheti át – jelentette be Spányi Antal megyés püspök, kiemelve, hogy az elismerésre a kastély körüli értékmentő, értékteremtő munkálataik révén váltak méltóvá. – Két olyan személy kapja az elismerést, akiknek az életében megvalósul a Szent István-i eszmény, lelkület – fogalmazott Spányi Antal.

spányi antal
Szent István Érdemrend és Díj idei díjazottjait jelentette be Spányi Antal megyés püspök
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az emlékérmet és a díjat augusztus 19-én, kedden, 18.00 órakor Spányi Antal megyés püspök, a kuratórium elnöke adja át a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

 

 

