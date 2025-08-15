A fehérvárcsurgói értékteremtő munka Székesfehérváron is példamutató

Idén tíz jelölt közül választotta ki az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány kuratóriuma az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj díjazottjait. Értékmentés, értékmegőrzés, értékteremtés – e három szóval jellemezhető mindaz, amely által valaki méltóvá válhat az érdemrendre és díjra. Idén a Szent István Érdemrendet és Díjat Károlyi György és Károlyi Angelica veheti át – jelentette be Spányi Antal megyés püspök, kiemelve, hogy az elismerésre a kastély körüli értékmentő, értékteremtő munkálataik révén váltak méltóvá. – Két olyan személy kapja az elismerést, akiknek az életében megvalósul a Szent István-i eszmény, lelkület – fogalmazott Spányi Antal.

Szent István Érdemrend és Díj idei díjazottjait jelentette be Spányi Antal megyés püspök

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az emlékérmet és a díjat augusztus 19-én, kedden, 18.00 órakor Spányi Antal megyés püspök, a kuratórium elnöke adja át a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.