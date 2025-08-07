augusztus 7., csütörtök

A legendák örömmel „befogadták” a fiatalokat

1 órája

A gyermekotthon lakói a Vidi szentélyében jártak

A székesfehérvári Befogadlak Baptista Gyermekotthon kis lakói szerdán a Sóstói Stadionba, a jelenleg másodosztályban szereplő, ám patinás múltjában annál legendásabb Videoton FC Fehérvár labdarúgó csapatának szentélyébe látogattak.

Tihanyi Tamás
A gyermekotthon lakói a Vidi Múzeumban olyan legendás labdarúgó szakemberek társaságában, mint amilyen Németh János és Szabó József

Az izgatott csoportot elkísérték Köbli Kitti intézményvezető és munkatársai mellett a székesfehérvári baptista gyülekezet már hosszú ideje önzetlenül segítő önkéntesei is. A boldog csapatot olyan futball legendák is fogadták, mint amilyen Németh János utánpótlásvezető és Szabó József csatár, az 1941-ben megszületett klub máig legnagyobb sikersorozatának hőse. A gyerekek először a Sóstói Stadion edzőpályáján labdás, játékos programon vehettek részt, majd meglátogatták a Vidi Múzeumot, ahol kupák, zászlók, dedikált mezek, fényképek, egykor a focipályán koptatott stoplis cipők, érmek és még sok más emléktárgyak mesélnek a piros-kék labdarúgócsapat nagyszerű történelméről.

sóstói stadion
A Sóstói Stadion látogatása jól illeszkedett a gyermekotthon sportos programjaihoz
Három éve a fenntartói kötelezettségeket az immár harminc esztendeje Fejér vármegyében alapított Baptista Szeretetszolgálat intézményi családjához tartozó Országos Szociális Intézményfenntartó Központ látja el a székesfehérvári Tüzér utcában. Az elnevezés változott, de a cél nem: az otthon egyházi fenntartóként hitelveihez és meggyőződéséhez igazodóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvények alapján végzi tevékenységét. A folyamatosan telt házzal dolgozó, mintegy félszáz fiatalról gondoskodó intézménynek hagyományosan kiváló a kapcsolata a koronázó város legjobb sportolóival, egyesületeivel, ezért az ismétlődő programok sorába remekül csatlakozott a székesfehérvári stadion meglátogatása is. 

A gyerekek kipróbálhatták, milyen érzés egy nagyszerű pályán futballozni
