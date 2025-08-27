augusztus 27., szerda

​Őrült sorsolás a Skandináv lottón: öten is elvitték a főnyereményt!

Néhány héttel ezelőtt egy szerencsés közel 72 millióval lett gazdagabb. Azóta halmozódik a nyeremény, így a 35. héten augusztus 27-én este a telitalálatos szelvény már 210 millió forintot ért a Skandináv lottón.

Feol.hu

Új hét, új remények! A szerencsejátékok kedvelői ismét igazán izgalmas hét előtt állnak, ugyanis ismét útnak indulnak Magyarország legnépszerűbb húzásai. A vasárnapi hatoslottó és a szombati ötöslottó előtt – augusztus 27-én, szerda este a Skandináv lottó 35. heti nyerőszámait sorsolták, amelyet a Duna TV ezúttal is élőben közvetített. Telitalálatos szelvény esetén több mint 200 millió forintot, azaz egy luxus lakás árát vihette haza a boldog győztes. Mutatjuk, kinek volt malaca.

Új hét, új remények! Ismét elindult Magyarország kedvenc szerencsejátékainak húzásai. Augusztus 27-én a Skandináv lottót sorsolták. Íme a nyerőszámok!
Most húzták: ezek voltak a nyerőszámok augusztus 27-én este a Skandináv Lottón.
Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Skandináv lottó nyerőszámok a 35. héten

Első számsorsolás (gépi): 1, 5, 12, 14, 23, 31, 35
Második számsorsolás (kézi): 12, 13, 18, 19, 24, 27, 31

Telitalálatos 5 db volt - 44 millió 780 ezer 550 Ft

6 találatos:   104 darab egyenként 164.415 Ft-ot fizetett.

5 találatos:    2981 db -   5735 Ft

4 találatos    40.073 db - 2210 Ft

További információ a Szerencsejáték oldalán.
 

 

