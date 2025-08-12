Simon Zoltán lett Zámoly új díszpolgára

Hétvégén tartott ünnepségen adta át Sallai Mihály, Zámoly polgármestere a „Zámoly Község Díszpolgára” kitüntető címet Simon Zoltánnak. Az elhangzott laudáció szerint az 1947-ben Zámolyon született díjazott a rendszerváltás előtt a sütőiparban dolgozott, majd saját vállalkozást alapított. 1994 és 2010 között négy önkormányzati cikluson keresztül képviselte a települést, ebből kettőben alpolgármesterként. Nevéhez fűződik többek között a telefon-, gáz- és szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, valamint az iskola bővítése és a tornaterem megépítése.

Alapítója és első elnöke volt a Zámolyi Polgárőr Egyesületnek, szerkesztette a „Zámoly Hírei” önkormányzati lapot, és számos könyvet írt a falu történetéről, köztük a „Zámoly sebhelye” és a „Zámoly története – Ősidőktől napjainkig” című művet. Munkájával és egész eddigi életével hozzájárult Zámoly fejlődéséhez, gyarapodásához és jó hírének öregbítéséhez, ezért a képviselő-testület egyhangúlag ítélte oda számára a díszpolgári címet.