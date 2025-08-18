Sikertelen küldetés

Karamelles brownie ízesítésű dobozos fagylalt, egy pohár száraz fehérbor, te és én – így kémleltük a sötét égboltot múlt héten az erkélyen arra várva, hogy elsuhanjon a fejünk felett egy hullócsillag. Amit a magam részéről elmondhatok az az, hogy láttam hullócsillagnak vélt repülőgépeket, nem is egyet, majdnem hullócsillagokat, de igazi hullócsillagot talán egyet sem, így félig-meddig csalódottan fél óra múlva távoztunk is aludni. Legalábbis azt hittem, de a férjem éjféltájt – ekkora írták a legtöbb hullócsillagot – kikelt az ágyból és visszafeküdt a teraszra, hátha elkap egy-két hulló fénycsóvát. Hát elkapott, büszkén mesélte másnap reggel, én pedig irigykedtem, hogy most is lemaradtam róla. Merthogy ez már a sokadik hullócsillag lesem volt, sokadik és továbbra is sikertelen. Talán majd egyszer...