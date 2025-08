Út a segítséghez: ezt tehetik és ide fordulhatnak a bántalmazott nők

Fontos tudni, hogy a behajlított hüvelykujj, amire rácsukódik a négy másik ujj egy néma segélykérő kézjel, amit számos trauma és bántalmazásban eltöltött idő előz meg. E beszűkült állapotról beszélgettünk ismét Hal Melinda klinikai szakpszichológussal, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatójával.

Elég egy jel, egy segélykérő kézjel

Forrás: Shutterstock

Ami megelőzi a segélykérő kézjelet

– Amikor valakit huzamosabb ideig bántalmaznak, legyen az lelki vagy fizikai terror az mindenképp traumatikusan hat a bántalmazottra, aki egy beszűkült tudatállapotba kerül. Fél, fenyegetettnek érzi magát, a bántalmazó fél pedig pontosan ezt szeretné elérni. Teheti ezt a már fent említett érzelmi és fizikai bántalmazással, de ide sorolhatók az olyan tettek, mint a bezárás vagy a korlátozás. Utóbbi lehet akár az izoláció, mely során lassan eléri, hogy a barátok és családtagok lemorzsolódjanak a bántalmazott fél mellől. A bántalmazó legfőbb célja a birtoklás és mindent megtesz annak érdekében, hogy birtokolja a másik felet – kezdte a bántalmazó párkapcsolat ismertetését a szakember.

Azt is meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy egy bántalmazó nem feltétlenül van tudatában annak, hogy ő az, lehet ez egy családból hozott minta, de adódhat más hiányosságból is. Ez persze nem mentesíti őt a tettei alól – folytatta.

Mit tehetnek a bántalmazott nők? Hova fordulhatnak?

A szakpszichológus szerint sok bántalmazó kapcsolatban élő ember nem mer segítséget kérni, mert tart a következményektől, a kudarctól, hogy mit csinál vele a társa, ha ’lebukik’, hogy elhagyná, kilépne a kapcsolatból. Éppen emiatt a telefonos, e-mailes vagy személyes segítségkérés nem opció sokaknál. A kézjel viszont remek módja annak, hogy tudassák a bántalmazottak, hogy bajban vannak. A nemzetközileg is ismert kézjel a már fent említett: behajlított hüvelykujj, amire rácsukódik a négy másik ujj. Ha ezt látja valaki vélhetően felismeri és egyből értesíti a hatóságokat, akik eljárhatnak az ügyben. Pozitív példája ennek a balatoni eset is. Ha a bántalmazásban gyermek is érintett ez hatványozottan igaz.