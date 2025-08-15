Dráma a ravatalnál: Fodor Zsóka kiborult Schmuck Andor búcsúztatásán – képek

Ma délelőtt a budapesti Fiumei Úti Sírkertben helyezték végső nyugalomra Schmuck Andort, a Tisztelet Társasága elnökét, volt politikust, aki 54 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el. A hirtelen halál oka a nyilvánosság előtt ismeretlen maradt, de a politikus korábban maga beszélt súlyos állapotáról.

Sokan részt vettek Schmuck Andor búcsúztatóján.

Fehér virágokkal búcsúztak Schmuck Andortól a családtagok és barátok

A gyászszertartást Kiss Géza Imre atya nyitotta meg, majd Nyári Károly mondta el a búcsúbeszédet, akit több évtizedes barátság fűzött a politikushoz számolt be az eseményről többek között a bors és az origo is.

A temetésen megjelent Schmuck Andor felesége, Eszter, valamint első felesége, Rus Krisztin is, aki Olaszországból érkezett. A család kérésére a résztvevők egy-egy szál fehér virágot vittek magukkal a szertartásra.

Fodor Zsóka összeroppant a temetésen

Számos híresség kísérte utolsó útjára a politikust, köztük Mága Zoltán, Schobert Norbi, Győzike és Molnár Gusztáv is. Schobert Norbi különösen megható bejegyzéssel búcsúzott közösségi oldalán, felidézve, hogy 13 évvel ezelőtti szívműtétei idején Schmuck Andor rendszeresen látogatta őt, mosolyával és humorával erőt adva a gyógyuláshoz.