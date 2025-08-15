4 órája
Dráma a ravatalnál: Fodor Zsóka kiborult Schmuck Andor búcsúztatásán – képek
A család kérésére a gyászolók egy-egy szál fehér virággal érkeztek. Schmuck Andor búcsúztatóján számos barát, híresség, valamint közéleti szereplő rótta le tiszteletét.
Ma délelőtt a budapesti Fiumei Úti Sírkertben helyezték végső nyugalomra Schmuck Andort, a Tisztelet Társasága elnökét, volt politikust, aki 54 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el. A hirtelen halál oka a nyilvánosság előtt ismeretlen maradt, de a politikus korábban maga beszélt súlyos állapotáról.
Fehér virágokkal búcsúztak Schmuck Andortól a családtagok és barátok
A gyászszertartást Kiss Géza Imre atya nyitotta meg, majd Nyári Károly mondta el a búcsúbeszédet, akit több évtizedes barátság fűzött a politikushoz számolt be az eseményről többek között a bors és az origo is.
A temetésen megjelent Schmuck Andor felesége, Eszter, valamint első felesége, Rus Krisztin is, aki Olaszországból érkezett. A család kérésére a résztvevők egy-egy szál fehér virágot vittek magukkal a szertartásra.
Fodor Zsóka összeroppant a temetésen
Számos híresség kísérte utolsó útjára a politikust, köztük Mága Zoltán, Schobert Norbi, Győzike és Molnár Gusztáv is. Schobert Norbi különösen megható bejegyzéssel búcsúzott közösségi oldalán, felidézve, hogy 13 évvel ezelőtti szívműtétei idején Schmuck Andor rendszeresen látogatta őt, mosolyával és humorával erőt adva a gyógyuláshoz.
Schmuck Andor búcsúztatójaFotók: Bors
A búcsú egyik legmegrendítőbb pillanatát Fodor Zsóka jelenléte hozta, aki 15 évig szoros barátságban állt a politikussal, és saját fiaként szerette. Bár korábban úgy nyilatkozott, talán nem vesz részt a temetésen, végül fekete fátyolban, könnyeivel küszködve lépett a koporsóhoz. A virág elhelyezése után azonban összetörten rohant ki a ravatalozóból, nem bírva tovább nézni „fogadott fiát”.
Fodor Zsóka korábban felidézte: a Barátok Közt egyik 1000. epizódos buliján kerültek egy asztalhoz Schmuck Andorral, és megtréfáltak egy újságírót, amikor a néhai politikus viccből azt mondja: a színésznő az édesanyja.
− Attól kezdve valahányszor összefutottunk, a karját széttárva mondta nekem, hogy anyám, én meg neki, kisfiam! Számot cseréltünk, azóta az én drágám bejárta velem a fél világot. Elvitt Kairóba anyák napján. Mindig megnézte, hogy ne legyen nálam a pénztárcám. Nagyon hálás vagyok a jóistennek, hogy Andort küldte nekem.
Egy kezemen meg tudom számolni, ki az, aki érdek nélkül szeretett engem. Tényleg úgy bánik velem, mintha én szültem volna.
A máltai lovagrend képviselői, közéleti barátai, valamint rajongói együtt búcsúztatták azt az embert, aki egész életében aktívan részt vett a magyar közéletben.