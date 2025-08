Megvívtunk a sárkánnyal 2 órája

Mit rejt a kiszáradt Sárkány-tó mélye, ahol mese és valóság összeér? (Videó)

Egy sárkánnyal megküzdeni mindig nagy dolognak számított a régi mondák szerint is, nem hogy napjainkban, az íróasztal mögül elindulva. Mi most mégis kivontuk a kardunkat/tollunkat, és egy szép kihívásnak tettük ki magunkat: útnak indultunk, hogy felfedezzük Sárkeresztúr határában a Sárkány-tó titkait. Még ha nem is valódi sárkány várt ránk a parton, a tó körül keringő legendák és a táj különleges kisugárzása valóságos mesébe illő hangulatot teremtettek.

Fotó: "VÖLGY-HÍD" Természetvédelmi Alapítvány

Dél-Fejér apró települése Sárkeresztúr, ahol a csend és a természet ritka egysége él tovább, különösen a falu határában elterülő Sárkány-tó körül. Ez a különleges szikes tó nemcsak természeti, hanem kulturális és közösségi szempontból is igazi kincs: a helyiek számára ugyanúgy jelképe a múltnak, mint a jövő reményeinek. A Sárkány-tó, a település egyik büszkeségét mutatta meg egy légifelvételen Csutiné Turi Ibolya polgármester

Fotó: Bokányi Zsolt Van, aki úgy tartja, hogy egy haragos anyós lelke lakik a mélyén, más szerint régen valódi sárkány élt itt, megint mások szerint csak a tó különleges, hosszúkás alakja adta az elnevezést. Mi ez utóbbiban hiszünk, de talán a többi sem áll messze az igazságtól. Mert a Sárkány-tó olyan hely, ahol a valóság és a képzelet határai könnyen összemosódnak. A Sárkány-tó ma: terepre mentünk! Augusztus első napján, tikkasztó melegben jártuk be a Sárkány-tó környékét, és bár a nyári aszály miatt a tó vize teljesen eltűnt, a hófehér, repedezett szikesmeder és a környező táj mégis elvarázsolt bennünket. A csend, a hullámzó fű, a messzeségbe nyúló horizont, mind-mind a magyar vidék legszebb arcát mutatta. A Sárkány-tó, a jelenlegi aszály idején. Fotó: Bokányi Zsolt / FMH A polgármester, Csutiné Turi Ibolya szeretettel fogadott bennünket, igazolva Sárkeresztúr vendégszeretete nemcsak híres, hanem őszintén átélhető is. A falu gondnoka pedig örömmel vállalta, hogy körbevezet bennünket a tó körül, és autóval vitt végig a legszebb helyeken, ahol megállva hosszan nézhettünk bele a csendbe. Természetvédelmi kincs, ökológiai érték és madárvilág A Sárkány-tó egykori mocsárvilágát az 1820-as években szabályozták le, az így kialakult szikes talajon pedig különleges élőhely jött létre. A tó ma országos jelentőségű természetvédelmi terület, amely több ritka madárfaj, mint a gulipán, gólyatöcs, széki lile mellett, számtalan növény- és rovarfaj számára nyújt otthont. A tó ökológiai szerepe pótolhatatlan: a szikes vegetáció, a madárvonulások pihenőhelyei és a táj nyugalma együttesen adják meg azt az értéket, amiért érdemes megóvni. A helyiek különösen büszkék a falu határában elterülő Sárkány-tóra, amely az Ős-sárvíz és az ős-Balaton árkának maradványából alakult ki, nevét különleges alakjáról kapta. A megfelelő vízállás esetén sárkányalakot formáló tónak az idők folyamán saját élővilága alakult ki, ősszel és tavasszal – a madárvonulások idején – a Sárkány-tó valóságos madárszállodává alakul. A Dunántúlon egyedi tó a Duna–Tisza közi szikes puszták világát idézi. Közösségi büszkeségek: kultúra, mese, hagyomány Sárkeresztúr nemcsak természeti értékeiről híres. Többek között Bella István, Kossuth-díjas költő is innen származik, munkássága ma is élő része a falu szellemi örökségének. Emellett a hétvégén megrendezésre kerülő falunapok minden évben újra és újra életre keltik a közösséget: süt a jókedv, forr a bogrács, és a színpad is megtelik zenével, tánccal, történetekkel.

Az aszály okozta repedezett meder képe

Fotó: Bokányi Zsolt De van még egy különleges történet, amelyet talán nem mindenki ismer: a mese, amit a Sárkány-tóról írtak. Ez a közösen szőtt mese legalább olyan fontos a falu számára, mint maga a tó, hiszen benne van minden, amit a helyiek a tájról, az otthonukról, és egymásról gondolnak. De erről a történetről azonban, majd egy másik cikkben mesélünk…

