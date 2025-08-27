1 órája
Fejér vármegye déli része is csatlakozik a Kodolányi Egyetemhez
Tanévnyitó értekezletet tartott a közel 6 ezer főt kiszolgáló Kodolányi Egyetem Székesfehérváron, a Rákóczi utcai épületében. Az egész napos esemény megnyitóján elhangzott, hogy új taggal bővül a Kodolányi család, ennek köszönhetően Fejér vármegye déli része is csatlakozik a Kodolányi Egyetemhez, ezzel is segítve a Mezőföld fejlődését.
Augusztus 27-én tartotta a Kodolányi Egyetem az összevont tanévnyitó értekezletét, ahol az is elhangzott, hogy az idei tanévtől kezdődően a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium is az Egyetem fenntartásába került, ezzel is segítve Fejér vármegye, illetve a Mezőföld fejlődését.
Diploma, ami valódi értéket képvisel
Az összevont, sajtónyilvános tanévnyitón az érintett települések vezetői és az egyetem rektora is beszédet mondott.
– Mindannyian a Kodolányi nagy családjába tartozunk. Az elmúlt időszakban hatalmas munkát végeztünk, hogy intézményeink fejlődjenek és hallgatóink, tanulóink számára inspiráló környezetet biztosítsunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a felvételi és a pótfelvételi eredmények igazolják az erőfeszítéseiket. A Kodolányi Egyetem népszerű a hallgatók körében, hiszen a nálunk szerzett diploma valódi értéket képvisel. A Kodolányi Gimnázium idén is rekordot ért el a jelentkezők száma, szeptembertől pedig – miniszteri döntés nyomán – a sárbogárdi Petőfi Gimnázium is a Kodolányi családhoz fog tartozni – mondta megnyitó beszédében Obádovics Csilla, az egyetem rektora.
Csak a felsőoktatásban 4600 fő kezdi a tanévet
A tanévnyitón kiderült, hogy az egyetem oktatási intézményeiben közel 6 ezer diák kezdi meg a 2025/26-os tanévet. A felsőoktatásban szeptembertől összesen 4.600 hallgató kezdi meg tanulmányait, közülük a 12 alapszakon 1.500 fő gólyaként. A Kodolányi Gimnáziumban közel 700 fő lesz a tanulói létszám, ebből 130-an elsősök. A Petőfi Gimnáziumban 350 fő tanul ősztől, köztük 60 új elsőssel. Az egyetemhez tartozó Ybl Miklós Szakgimnáziumban is több mint 100-an kezdenek szakmát tanulni szeptembertől.
Kiművelt emberfőkre van szüksége a közösségeknek
– Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül! Nem csak egy egyszerű feladat vagy egy program az, amit a nagy költő, Kölcsey Ferenc nekünk feladatul szabott. Ez lehetne az összefoglalója és a célja is annak a szolgálatnak, amit önök nap mint nap végeznek a következő generációkért. Önök a jelenlétükkel és példájukkal hatnak a diákokra, alkotnak tudományosan és a munka köznapi értelmében is. Minden évben kiművelt emberfőkkel gyarapítják közösségünket, Fehérvárt, Fejér vármegyét és az egész országot – fogalmazott Vargha Tamás miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő.
Vannak új állami férőhelyek is az egyetemen
Két városvezető is az emelvényhez lépett az ünnepi értekezleten, hogy köszöntse az intézmény munkáját és eredményeit.
– Látható eredményei vannak annak a munkának, melyet az új egyetemi struktúra, az új tulajdonosi kör néhány hónapja megkezdett. Rendezték az egyetem helyzetét, Magyarország Kormányával sikerült megállapodást kötni, melynek köszönhetően újra vannak állami férőhelyek, és sikerült a létszámokat folyamatosan bővíteni. Hálásan köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett, hiszen ahogy a múltban, úgy a jelenben és a jövőben is: Székesfehérvár számára kiemelten fontos az Egyetem jelenléte, folyamatos bővülése és fejlődése – fogalmazott Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere.
Mint megtudtuk, az intézmény infrastrukturális fejlődése is töretlen. A évről évre egyre több fiatalt vonzó Kodó család idén januárban vehette birtokba az egykori Ybl Miklós Általános Iskola felújított épületét. Most pedig heteken belül befejeződik a gimnázium főépületének teljes rekonstrukciója is.
Fejér megye déli része is becsatlakozik a családba
– Az egyetemhez történő csatlakozás jelentős állomás a Petőfi Sándor Gimnázium számára, amely Dél-Fejér legfontosabb iskolája. A gimnázium eddig állami fenntartókhoz tartozott. A sárbogárdiak üdvözlik a fenntartóváltást és nagy reményekkel tekintenek a következő időszak elé annak okán is, hogy az egyetem felfelé ívelő pályán van és igazi tudásközponttá növi ki magát. A piacon jelen lévő, tőkeerős fenntartó által nyújtott gazdasági biztonság és stabilitás, és a Kodolányi által kínált életpálya-lehetőség egyformán fontos az iskola, a diákok és a város számára is – fogalmazott Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere.
Hasonlóan lelkesen állt a változáshoz Varga Gábor országgyűlési képviselő.
– Remélem, hogy ez a kapcsolat gyümölcsöző lesz! Az elmúlt évek bebizonyították, hogy milyen nagy szerepe van a tudásnak. Bízom abban, hogy olyan tagjai leszünk a kodolányis közösségnek, amely hozzá tud adni a közös értékekhez és eredményekhez – mondta a politikus.
Kinevezésekkel folytatódott a tanévnyitó
A beszédeket ünnepélyes kinevezések követték. Elsőként Bartha Adrienn, az egyetem korábbi oktatási igazgatója vehette át általános rektorhelyettesi kinevezését, majd ismertették a sikeres dékáni pályázatok eredményeit, melynek köszönhetően az egyetem három karának dékánja is megerősítést nyert. Az Újmédia és Kreativipari Kar dékánja Kiss Róbert Richard, a Gazdaságtudományi Kar dékánja Malatyinszki Szilárd, a Humántudományi Kar dékánja pedig Lőrinczné Bencze Edit lett. Szintén átvette megbízását Novák-Kovács István Zsolt a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója, a Kodolányi új köznevelési intézményének vezetője.
Megkezdődik a KOPER kidolgozása
A kiemelt fejlesztések kapcsán Domokos Tamás, az Egyetem elnöke, a Magyar Akkreditáció Bizottság tagja elmondta, hogy az idei tanévtől megkezdődik az általános iskolától az egyetemig tartó egységes Kodolányi Pedagógia Rendszer (KOPER) kidolgozása, és tovább folytatódik a megkezdett, sikeres egyetemi integráció is, melynek eredményekét 2030-ra a régió leginnovatívabb, a fenntartható gazdaságot, társadalmat és környezetet egyaránt szolgáló tudásközpontja jön létre, mely a művészeti képzéstől, a humán, a gazdaság- és társadalomtudományi területen át a műszaki képzésekig, alapfoktól a doktori szintig elérhető oktatási programmal szolgálja majd Fejér vármegye családjait, vállalkozásait, intézményeit.
Az is kiderült a workshop-okkal záródó, egész napos eseményen, hogy az egyetemi hallgatók ünnepélyes tanévnyitójára és fogadalomtételére 2025. szeptember 3-án délután kerül sor.