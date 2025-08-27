Fejér vármegye déli része is csatlakozik a Kodolányi Egyetemhez

Augusztus 27-én tartotta a Kodolányi Egyetem az összevont tanévnyitó értekezletét, ahol az is elhangzott, hogy az idei tanévtől kezdődően a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium is az Egyetem fenntartásába került, ezzel is segítve Fejér vármegye, illetve a Mezőföld fejlődését.

Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Diploma, ami valódi értéket képvisel

Az összevont, sajtónyilvános tanévnyitón az érintett települések vezetői és az egyetem rektora is beszédet mondott.

– Mindannyian a Kodolányi nagy családjába tartozunk. Az elmúlt időszakban hatalmas munkát végeztünk, hogy intézményeink fejlődjenek és hallgatóink, tanulóink számára inspiráló környezetet biztosítsunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a felvételi és a pótfelvételi eredmények igazolják az erőfeszítéseiket. A Kodolányi Egyetem népszerű a hallgatók körében, hiszen a nálunk szerzett diploma valódi értéket képvisel. A Kodolányi Gimnázium idén is rekordot ért el a jelentkezők száma, szeptembertől pedig – miniszteri döntés nyomán – a sárbogárdi Petőfi Gimnázium is a Kodolányi családhoz fog tartozni – mondta megnyitó beszédében Obádovics Csilla, az egyetem rektora.

Kodolányi János Egyetem

Forrás: FMH-archívum

Csak a felsőoktatásban 4600 fő kezdi a tanévet

A tanévnyitón kiderült, hogy az egyetem oktatási intézményeiben közel 6 ezer diák kezdi meg a 2025/26-os tanévet. A felsőoktatásban szeptembertől összesen 4.600 hallgató kezdi meg tanulmányait, közülük a 12 alapszakon 1.500 fő gólyaként. A Kodolányi Gimnáziumban közel 700 fő lesz a tanulói létszám, ebből 130-an elsősök. A Petőfi Gimnáziumban 350 fő tanul ősztől, köztük 60 új elsőssel. Az egyetemhez tartozó Ybl Miklós Szakgimnáziumban is több mint 100-an kezdenek szakmát tanulni szeptembertől.

Kiművelt emberfőkre van szüksége a közösségeknek

– Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül! Nem csak egy egyszerű feladat vagy egy program az, amit a nagy költő, Kölcsey Ferenc nekünk feladatul szabott. Ez lehetne az összefoglalója és a célja is annak a szolgálatnak, amit önök nap mint nap végeznek a következő generációkért. Önök a jelenlétükkel és példájukkal hatnak a diákokra, alkotnak tudományosan és a munka köznapi értelmében is. Minden évben kiművelt emberfőkkel gyarapítják közösségünket, Fehérvárt, Fejér vármegyét és az egész országot – fogalmazott Vargha Tamás miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő.