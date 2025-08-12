augusztus 12., kedd

Klára névnap

29°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elbúcsúzott a legenda!

1 órája

Az utolsó műszak után lezárult egy fontos korszak a mentőállomás életében

Címkék#Sárbogárd#Parrag Mihálynak#Országos Mentőszolgálat

Több mint három évtizedes szolgálat után búcsút vett hivatásától Parrag Mihály. A sárbogárdi mentős, aki a helyi mentőállomás egyik legismertebb alakja volt, példamutató életutat hagy maga mögött mint gépkocsivezetőt.

Bokányi Zsolt
Az utolsó műszak után lezárult egy fontos korszak a mentőállomás életében

Egy korszak zárult le Sárbogárdon: 33 év után utolsó műszakját teljesítette a sárbogárdi mentős legenda, Parrag Mihály, az Országos Mentőszolgálat elkötelezett bajtársa. A gépkocsivezetőként dolgozó mentős hosszú pályafutása során számtalan rászorulónak nyújtott segítséget, miközben szakmai tudásával és emberségével sokak számára példaképül szolgált. Hivatása mellett a magánéletében is aktívan tevékenykedett: vadászként, valamint saját gazdaságuk vezetőjeként is helyt állt, mindezt családja támogatásával.

sárbogárdi mentős
A sárbogárdi mentős nyugdíjba vonult! Fotó: Facebook / OMSZ

Utolsó szolgálatát adta le a sárbogárdi mentős! 

Nyugdíjba vonulása alkalmából kollégái ünnepélyesen búcsúztatták a reggeli váltás során. Az eseményen részt vett Dr. Jászkuti Ákos regionális igazgató is, aki személyesen adta át elismerését Parrag Mihálynak, megköszönve több évtizedes, áldozatos munkáját.

Köszönjük Parrag Mihály bajtársunk áldozatos munkáját! Hosszú, egészségben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk!

Olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu