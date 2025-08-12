Az utolsó műszak után lezárult egy fontos korszak a mentőállomás életében

Egy korszak zárult le Sárbogárdon: 33 év után utolsó műszakját teljesítette a sárbogárdi mentős legenda, Parrag Mihály, az Országos Mentőszolgálat elkötelezett bajtársa. A gépkocsivezetőként dolgozó mentős hosszú pályafutása során számtalan rászorulónak nyújtott segítséget, miközben szakmai tudásával és emberségével sokak számára példaképül szolgált. Hivatása mellett a magánéletében is aktívan tevékenykedett: vadászként, valamint saját gazdaságuk vezetőjeként is helyt állt, mindezt családja támogatásával.

A sárbogárdi mentős nyugdíjba vonult! Fotó: Facebook / OMSZ

Utolsó szolgálatát adta le a sárbogárdi mentős!

Nyugdíjba vonulása alkalmából kollégái ünnepélyesen búcsúztatták a reggeli váltás során. Az eseményen részt vett Dr. Jászkuti Ákos regionális igazgató is, aki személyesen adta át elismerését Parrag Mihálynak, megköszönve több évtizedes, áldozatos munkáját.

Köszönjük Parrag Mihály bajtársunk áldozatos munkáját! Hosszú, egészségben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk!

Olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán!