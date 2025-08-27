augusztus 27., szerda

"The Beatles Day"

1 órája

Rock, humor és Beatles-hangulat vár

Címkék#Rácalmás#Medusa Dance Crew#Rockmilady#The Beatles Day#rendezvény

Zene, mozgás, nevetés – és minden a Beatlesről: a Szentháromság téren különleges hangulat várja a látogatókat.

Feol.hu

Augusztus 30-án 15 órától különleges zenei és kulturális programokkal várják az érdeklődőket Rácalmáson: megrendezik a "The Beatles Day" fesztivált a Szentháromság téren.

The Beatles Day
Forrás: Mesélő Ófalu

A rendezvény egész nap a legendás liverpooli zenekar szellemiségét idézi meg. A programban szerepel Beatles múzeum, koncert a Rockmilady zenekarral, táncbemutató a Medusa Dance Crew előadásában, fellép a Glória kamarakórus, valamint többek között a Dumaszínház is szórakoztatja a közönséget. A családokat külön Beatles játékpark várja.

A fesztivál a rácalmási önkormányzat támogatásával valósul meg, a belépés mindenki számára ingyenes.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
