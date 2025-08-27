1 órája
Rock, humor és Beatles-hangulat vár
Zene, mozgás, nevetés – és minden a Beatlesről: a Szentháromság téren különleges hangulat várja a látogatókat.
Augusztus 30-án 15 órától különleges zenei és kulturális programokkal várják az érdeklődőket Rácalmáson: megrendezik a "The Beatles Day" fesztivált a Szentháromság téren.
A rendezvény egész nap a legendás liverpooli zenekar szellemiségét idézi meg. A programban szerepel Beatles múzeum, koncert a Rockmilady zenekarral, táncbemutató a Medusa Dance Crew előadásában, fellép a Glória kamarakórus, valamint többek között a Dumaszínház is szórakoztatja a közönséget. A családokat külön Beatles játékpark várja.
A fesztivál a rácalmási önkormányzat támogatásával valósul meg, a belépés mindenki számára ingyenes.