Rock, humor és Beatles-hangulat vár

Augusztus 30-án 15 órától különleges zenei és kulturális programokkal várják az érdeklődőket Rácalmáson: megrendezik a "The Beatles Day" fesztivált a Szentháromság téren.

The Beatles Day

Forrás: Mesélő Ófalu

A rendezvény egész nap a legendás liverpooli zenekar szellemiségét idézi meg. A programban szerepel Beatles múzeum, koncert a Rockmilady zenekarral, táncbemutató a Medusa Dance Crew előadásában, fellép a Glória kamarakórus, valamint többek között a Dumaszínház is szórakoztatja a közönséget. A családokat külön Beatles játékpark várja.

A fesztivál a rácalmási önkormányzat támogatásával valósul meg, a belépés mindenki számára ingyenes.