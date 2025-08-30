Így pöfögtek a retró autók Székesfehérvár utcáin a 70-es években + fotókkal

A retró autók a 70-es években Székesfehérvár utcáin mindennapos látványnak számítottak. A Trabant 601 pöfögése, a Wartburg 353 kombik pakolása, vagy a csillogó új Zsigulik sorban állása a piac mellett igazi városi életképet adott. A nyugati autók – mint a Volkswagen vagy az Opel – ritkaságszámba mentek, és azonnal magukra vonták a tekinteteket.

Retró autók a 70-es években Székesfehérváron

Forrás: Fortepan/Uvaterv

Retró autók a 70-es évek Székesfehérvárján

Székesfehérvár 70‑es éveinek utcái mintha egy retró moziba sorolt tájak lettek volna. Trabant 601 pöfögött, Wartburg 353 kombik gurultak tele nyaralók csomagjaival, a „Zsiguli” pedig igazi presztízst jelentett – és mindez együtt adta a korszak autós életképét. Nyugati autók, mint a Volkswagen vagy az Opel, ritkának számítottak, de rögtön felkeltették a figyelmet, ha felbukkantak.

Szocialista autó-kvízünkben bárki kipróbálhatja, felismeri-e az ikonikus modelleket: legyen az a legendás „őstrabant”, a Csajka, a P50 vagy a Wartburg 1000. A kvíz nosztalgikus noszogatás a múltba – egy nosztalgia-fűtött utazás a retró autók világába.

Helyi retró-légkör

A hétvégi piac környéke és a forgalmas főtér gyakran zsúfolt volt retró autókkal. Trabant és Lada parkolt egymás mellett, néha Wartburggal kiegészülve – ezek az autók egyszerre voltak praktikus járművek és társadalmi státuszszimbólumok.

Legendás modellek Trabant 601 – ikonikus hang, egyszerű felépítés.

Wartburg 353 – bőséges csomagtér, családi túrák kedvence.

Lada 2101 (Zsiguli) – presztízsautó a szocialista világban.

Moszkvics, Volga – ritkák, de tekintélyt parancsoltak.

Polski Fiat, Dacia – a színt viselték az utcákon.

A korszak hangulatát nemcsak visszaemlékezések, hanem eredeti fotók is megidézik. A Fortepan online fotóarchívumában több ezer kép található a 70-es évekből, köztük olyan felvételek is, amelyeken retró autók parkolnak a belváros utcáin, vagy pöfögnek a korabeli forgalomban. Ezek a képek különösen izgalmasak, mert valódi élethelyzeteket mutatnak be – mintha visszarepítenének az időben.

Fedezd fel a galériát: retró autók, városi életképek a 70‑es évekből!