Múltidéző

Így pöfögtek a retró autók Székesfehérvár utcáin a 70-es években + fotókkal

Címkék#autó#retro#Székesfehérvár

A 70-es évek Székesfehérvárja egészen más képet mutatott, mint ma. A retró autók – Trabantok, Ladák, Wartburgok és Moszkvicsok – uralták az utcákat, és minden jármű egy korszak hangulatát hordozta magában. Aki átélt egy székesfehérvári hétköznapot a 70-es években, biztosan emlékszik a pöfögő kétüteműek hangjára és a telepakolt Wartburgok látványára a város útjain.

A retró autók a 70-es években Székesfehérvár utcáin mindennapos látványnak számítottak. A Trabant 601 pöfögése, a Wartburg 353 kombik pakolása, vagy a csillogó új Zsigulik sorban állása a piac mellett igazi városi életképet adott. A nyugati autók – mint a Volkswagen vagy az Opel – ritkaságszámba mentek, és azonnal magukra vonták a tekinteteket.

Retró autók a 70-es években – Székesfehérvár utcái retró hangulatban
Retró autók a 70-es években Székesfehérváron
Forrás: Fortepan/Uvaterv

Retró autók a 70-es évek Székesfehérvárján

Székesfehérvár 70‑es éveinek utcái mintha egy retró moziba sorolt tájak lettek volna. Trabant 601 pöfögött, Wartburg 353 kombik gurultak tele nyaralók csomagjaival, a „Zsiguli” pedig igazi presztízst jelentett – és mindez együtt adta a korszak autós életképét. Nyugati autók, mint a Volkswagen vagy az Opel, ritkának számítottak, de rögtön felkeltették a figyelmet, ha felbukkantak.

Szocialista autó-kvízünkben bárki kipróbálhatja, felismeri-e az ikonikus modelleket: legyen az a legendás „őstrabant”, a Csajka, a P50 vagy a Wartburg 1000. A kvíz nosztalgikus noszogatás a múltba – egy nosztalgia-fűtött utazás a retró autók világába.

Helyi retró-légkör

A hétvégi piac környéke és a forgalmas főtér gyakran zsúfolt volt retró autókkal. Trabant és Lada parkolt egymás mellett, néha Wartburggal kiegészülve – ezek az autók egyszerre voltak praktikus járművek és társadalmi státuszszimbólumok.

Legendás modellek

  • Trabant 601 – ikonikus hang, egyszerű felépítés.
  • Wartburg 353 – bőséges csomagtér, családi túrák kedvence.
  • Lada 2101 (Zsiguli) – presztízsautó a szocialista világban.
  • Moszkvics, Volga – ritkák, de tekintélyt parancsoltak.
  • Polski Fiat, Dacia – a színt viselték az utcákon.

A korszak hangulatát nemcsak visszaemlékezések, hanem eredeti fotók is megidézik. A Fortepan online fotóarchívumában több ezer kép található a 70-es évekből, köztük olyan felvételek is, amelyeken retró autók parkolnak a belváros utcáin, vagy pöfögnek a korabeli forgalomban. Ezek a képek különösen izgalmasak, mert valódi élethelyzeteket mutatnak be – mintha visszarepítenének az időben.

Fedezd fel a galériát: retró autók, városi életképek a 70‑es évekből!

Retró autók a 70-es években – így néztek ki Székesfehérvár utcái

 

 

 

