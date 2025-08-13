augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

30°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiszta Szívből!

1 órája

Életre szóló emlék marad mindenki számára, aki részese volt!

Címkék#tábor#Túzokos Környezetnevelési Központban#réti nyár#gyerek

Augusztus első hetében húsz gyermek töltött el életre szóló napokat a Túzokos Környezetnevelési Központban, ahol a természet közelsége és a szívmelengető közösségi élmények felejthetetlenné tették a nyarat. A „Réti Nyár” tábor minden részlete arra emlékeztetett, milyen értékes a természet és a közösség összefonódása.

Bokányi Zsolt
Életre szóló emlék marad mindenki számára, aki részese volt!

Fotó: az önkormányzattól

Az idei „Réti Nyár” tábor különleges helyszínén, a szlovákiai Túzokos Környezetnevelési Központban egy felejthetetlen hetet töltöttek el a résztvevő sárosdi gyermekek, akik a természet szépségein túl a közösségi élmények erejét is megtapasztalhatták. A táborban húsz gyerek vett részt, akik a testvértelepülési együttműködésnek köszönhetően szlovák és magyar gyermekekkel együtt élhették át a vidék varázsát, az Alsó-Csallóköz szívében.

"Réti Nyár"
A "Réti Nyár" résztvevői! Fotó: az önkormányzattól

A „Réti Nyár” tábor programjai között szerepeltek hagyományőrző kézműves foglalkozások, lovaglás, agyagozás, kemencét tapasztás, és egyéb olyan tevékenységek, amelyek segítségével a fiatalok megismerhették a helyi hagyományokat és a természet közelségét. A sátortáborozás, a közös kincskereső játékok és a helyi öregek történeteinek meghallgatása mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a tábor valódi közösségi térként működjön, ahol új barátságok születtek.

A "Réti Nyár" örök emlék marad! 

A Túzokos Környezetnevelési Központ dolgozói nagy odafigyeléssel és szeretettel kísérték végig a gyermekeket minden tevékenységen, így a résztvevők nemcsak új ismeretekre tettek szert, hanem otthon érezhették magukat a távoli vidéken is.

 A tábor utolsó estéjén megrendezett izgalmas éjszakai játék emelte fel a programot, és méltó lezárása volt a felejthetetlen hétnek.

A szülők visszajelzései szerint a tábor nem csupán szórakozás volt a gyerekeknek, hanem lelki feltöltődés is egyben. Az együtt töltött idő, az új élmények és az összetartozás érzése olyan értékek, melyek hosszú távon gazdagítják a fiatalokat. Ez a tábor tökéletes bizonyítéka annak, hogy egy jól szervezett, szeretetteljes közösségi program milyen mély hatással lehet a jövő generációjára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu