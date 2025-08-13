Életre szóló emlék marad mindenki számára, aki részese volt!

Az idei „Réti Nyár” tábor különleges helyszínén, a szlovákiai Túzokos Környezetnevelési Központban egy felejthetetlen hetet töltöttek el a résztvevő sárosdi gyermekek, akik a természet szépségein túl a közösségi élmények erejét is megtapasztalhatták. A táborban húsz gyerek vett részt, akik a testvértelepülési együttműködésnek köszönhetően szlovák és magyar gyermekekkel együtt élhették át a vidék varázsát, az Alsó-Csallóköz szívében.

A "Réti Nyár" résztvevői! Fotó: az önkormányzattól

A „Réti Nyár” tábor programjai között szerepeltek hagyományőrző kézműves foglalkozások, lovaglás, agyagozás, kemencét tapasztás, és egyéb olyan tevékenységek, amelyek segítségével a fiatalok megismerhették a helyi hagyományokat és a természet közelségét. A sátortáborozás, a közös kincskereső játékok és a helyi öregek történeteinek meghallgatása mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a tábor valódi közösségi térként működjön, ahol új barátságok születtek.

A "Réti Nyár" örök emlék marad!

A Túzokos Környezetnevelési Központ dolgozói nagy odafigyeléssel és szeretettel kísérték végig a gyermekeket minden tevékenységen, így a résztvevők nemcsak új ismeretekre tettek szert, hanem otthon érezhették magukat a távoli vidéken is.

A tábor utolsó estéjén megrendezett izgalmas éjszakai játék emelte fel a programot, és méltó lezárása volt a felejthetetlen hétnek.

A szülők visszajelzései szerint a tábor nem csupán szórakozás volt a gyerekeknek, hanem lelki feltöltődés is egyben. Az együtt töltött idő, az új élmények és az összetartozás érzése olyan értékek, melyek hosszú távon gazdagítják a fiatalokat. Ez a tábor tökéletes bizonyítéka annak, hogy egy jól szervezett, szeretetteljes közösségi program milyen mély hatással lehet a jövő generációjára.