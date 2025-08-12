augusztus 12., kedd

Rétegi Tícia új otthona

7 órája

Újabb mérföldkő a fehérvári influenszer életében

Címkék#rétegi tícia#új otthon#költözés

Lánykérés, esküvő, most pedig új otthon – roham léptekben halad előre a székesfehérvári származású tartalomgyártó élete.

Feol.hu

Még egy éve sincs, hogy megkérték a fehérvári influenszer, Rétegi Tícia kezét, de már megtörtént a polgári szertartás és azóta új otthonukba is beköltözött férjével, Kiss Patrikkal. 

Rétegi Tícia
Rétegi Tícia és Kiss Patrik.
Forrás: Rétegi Tícia/Instagram

A fiatal lány „We’re home" felirattal osztott meg néhány nappal ezelőtt egy rövid videót közösségi oldalain, melyen jól látszik még nagyon friss az élmény. Tiszta, üres háttér, mellettük pedig egy doboz és bőrönd hever, ám ennél többet még nem mutatott az új otthonból. Követői persze már tűkön ülve várják, hogy még több részletet tudjanak meg a költözésről és a házról, amit Tícia hamarosan el is árul. Erre utal legalábbis az egyik kommentje.

Mutatjuk is Rétegi Tícia szóban forgó videóját!
 


 

 

