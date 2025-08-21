Rehabilitációját kezdi
Részletek Demjén Ferenc állapotáról
Jó hírt osztott meg Demjén Ferenc menedzsmentje a közösségi oldalán.
Fotó: Mohai Balázs/MTI
A népszerű zenész műtétje sikeresen lezajlott, és állapota napról napra javul. A poszt szerint az énekes már megkezdte mozgásszervi rehabilitációját is.
A bejegyzésben köszönetet mondtak mindazoknak, akik imáikkal, támogató üzeneteikkel és szeretetükkel álltak Demjén Ferenc, vagyis Rózsi mellett a nehéz időszakban.
A rajongók így megnyugodhatnak: a magyar rockikon gyógyulása jó ütemben halad.
