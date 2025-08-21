Részletek Demjén Ferenc állapotáról

A népszerű zenész műtétje sikeresen lezajlott, és állapota napról napra javul. A poszt szerint az énekes már megkezdte mozgásszervi rehabilitációját is.

A bejegyzésben köszönetet mondtak mindazoknak, akik imáikkal, támogató üzeneteikkel és szeretetükkel álltak Demjén Ferenc, vagyis Rózsi mellett a nehéz időszakban.

A rajongók így megnyugodhatnak: a magyar rockikon gyógyulása jó ütemben halad.