Rehabilitációját kezdi

1 órája

Részletek Demjén Ferenc állapotáról

Címkék#énekes#rehabilitáció#műtét#Demjén Ferenc

Jó hírt osztott meg Demjén Ferenc menedzsmentje a közösségi oldalán.

Feol.hu
Részletek Demjén Ferenc állapotáról

Fotó: Mohai Balázs/MTI

A népszerű zenész műtétje sikeresen lezajlott, és állapota napról napra javul. A poszt szerint az énekes már megkezdte mozgásszervi rehabilitációját is.

A bejegyzésben köszönetet mondtak mindazoknak, akik imáikkal, támogató üzeneteikkel és szeretetükkel álltak Demjén Ferenc, vagyis Rózsi mellett a nehéz időszakban.

A rajongók így megnyugodhatnak: a magyar rockikon gyógyulása jó ütemben halad.

 

