A fotó, aminek sokan a csodájára járnak

46 perce

Egyedi pillanat a magyar légtérben – ezt a képet te sem fogod elhinni

Nem mindennapi fotót készített Kovács Attila hobbifotós, aki egy lenyűgöző pillanatot ragadott meg. Egyetlen képbe sűrítette Magyarország leghosszabb repülőgépét, a Boeing 747-es Jumbo Jetet és az ország legmagasabb építményét, a lakihegyi adótornyot. A repülőtér hátterében ráadásul a Velencei-hegység vonulatai teszik teljessé az élményt. Nézze meg a magával ragadó képet Magyarország két ikonikus látványosságáról.

Kecskés Zoltán
Egyedi pillanat a magyar légtérben – ezt a képet te sem fogod elhinni

Egy hobbifotósnak sikerült megörökíteni az élményt. Nézd meg a fotót, és csodáld meg a pillanatot.

Forrás: Getty Images Hungary

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről és a körülvevő panorámáról egyedi kép készült. A fotós, Kovács Attila a FEOL megkeresésére bevallotta, őt magát is meglepte a végeredmény.

Megmondanád, mi a közös egy Boeing 747-esben és a lakihegyi adótoronyban? Egy hobbifotósnak sikerült a lehetetlen felvétel a magyarországi repülőtérről.
Megmondanád, mi a közös egy Boeing 747-esben és a lakihegyi adótoronyban? A repülőtér közelében készült kép önmagáért beszél.
Fotó: Kovács Attila

Mindig keresem az érdekes helyszíneket a repülőtér környékén, ahol igazi gépszárny-csodákat lehet lencsevégre kapni. Ezt a fotót egy olyan helyről készítettem, ahonnan magasabbról és különleges szemszögből lehet rátekinteni a kifutóra

 – mesélte.

Mint megtudtuk, a kép hétfő reggel, hét óra körül készült, tiszta időjárási körülmények között. Kovács Attila bevallása szerint is minden adott volt egy, a nyári pezsgő levegő körülményeihez képest tökéletes fotóhoz, így csak a megfelelő pillanatot kellett megragadni. A felvételen jól kivehető a Lakihegyi adótorony, háttérben pedig a Velencei-hegység gyönyörű vonulata, sőt, még a körülbelül 60 kilométerre található sukorói Meleg-hegy mérőtornya is felismerhető. A hobbifotós hozzátette azt is, hogy még sosem találkozott hasonló felvétellel, így különösen nagy örömmel töltötte el, hogy neki sikerült megörökítenie ezt a látványt.

 

