Egyedi pillanat a magyar légtérben – ezt a képet te sem fogod elhinni

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről és a körülvevő panorámáról egyedi kép készült. A fotós, Kovács Attila a FEOL megkeresésére bevallotta, őt magát is meglepte a végeredmény.

Megmondanád, mi a közös egy Boeing 747-esben és a lakihegyi adótoronyban? A repülőtér közelében készült kép önmagáért beszél.

Fotó: Kovács Attila

Mindig keresem az érdekes helyszíneket a repülőtér környékén, ahol igazi gépszárny-csodákat lehet lencsevégre kapni. Ezt a fotót egy olyan helyről készítettem, ahonnan magasabbról és különleges szemszögből lehet rátekinteni a kifutóra

– mesélte.

Mint megtudtuk, a kép hétfő reggel, hét óra körül készült, tiszta időjárási körülmények között. Kovács Attila bevallása szerint is minden adott volt egy, a nyári pezsgő levegő körülményeihez képest tökéletes fotóhoz, így csak a megfelelő pillanatot kellett megragadni. A felvételen jól kivehető a Lakihegyi adótorony, háttérben pedig a Velencei-hegység gyönyörű vonulata, sőt, még a körülbelül 60 kilométerre található sukorói Meleg-hegy mérőtornya is felismerhető. A hobbifotós hozzátette azt is, hogy még sosem találkozott hasonló felvétellel, így különösen nagy örömmel töltötte el, hogy neki sikerült megörökítenie ezt a látványt.