Egyedi pillanat a magyar légtérben – ezt a képet te sem fogod elhinni
Nem mindennapi fotót készített Kovács Attila hobbifotós, aki egy lenyűgöző pillanatot ragadott meg. Egyetlen képbe sűrítette Magyarország leghosszabb repülőgépét, a Boeing 747-es Jumbo Jetet és az ország legmagasabb építményét, a lakihegyi adótornyot. A repülőtér hátterében ráadásul a Velencei-hegység vonulatai teszik teljessé az élményt. Nézze meg a magával ragadó képet Magyarország két ikonikus látványosságáról.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről és a körülvevő panorámáról egyedi kép készült. A fotós, Kovács Attila a FEOL megkeresésére bevallotta, őt magát is meglepte a végeredmény.
Mindig keresem az érdekes helyszíneket a repülőtér környékén, ahol igazi gépszárny-csodákat lehet lencsevégre kapni. Ezt a fotót egy olyan helyről készítettem, ahonnan magasabbról és különleges szemszögből lehet rátekinteni a kifutóra
– mesélte.
Mint megtudtuk, a kép hétfő reggel, hét óra körül készült, tiszta időjárási körülmények között. Kovács Attila bevallása szerint is minden adott volt egy, a nyári pezsgő levegő körülményeihez képest tökéletes fotóhoz, így csak a megfelelő pillanatot kellett megragadni. A felvételen jól kivehető a Lakihegyi adótorony, háttérben pedig a Velencei-hegység gyönyörű vonulata, sőt, még a körülbelül 60 kilométerre található sukorói Meleg-hegy mérőtornya is felismerhető. A hobbifotós hozzátette azt is, hogy még sosem találkozott hasonló felvétellel, így különösen nagy örömmel töltötte el, hogy neki sikerült megörökítenie ezt a látványt.