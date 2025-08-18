Rengett a föld Móron, hárman elhunytak

„Csütörtökön reggel megmozdult alattunk a föld. Nyögött és ringott, a falon elmozdultak a képek recsegtek a bútorok. Szerencsére nem történt nagyobb kár, a házak álltak, s a rádió rövid időn belül megnyugtató híreket közölt” – írják 1985. augusztus 18-i lapszámunkban, melyben felidézték az 1810-ben történt nagy móri földrengést.

„Ezelőtt 1810. január 14-én Móron és környékén rengeni kezdett a föld. Az eseményt, mely visszatérően sorozatban két éven át többször rengéssel félemlítette meg a térség lakóit, a nagy móri földrengés néven tartja számon a tűnő emlékezet. Az utókor számára azonban megőrizték az írások, amelyekből kiderül, hogy a rengés a Csóka-hegy középpontjában keletkezett és innen több mint 30 mérföld távolságra terjedt tova” – olvasható a cikkben.

De arról is írnak, hogy az akkori katasztrófában hárma életüket vesztették: Isztiméren egy asszony és egy gyerek, Eszenyen Mayerhoffer Éva fogadós került a ledőlt kémény, illetve fal alá.















