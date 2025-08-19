augusztus 19., kedd

Csavarhúzóval rongálta meg a műemléket

1 órája

Rongálás és lopás a múzeumban: megtalálták az illegális kincsvadászt

Címkék#kincsvadász#Szent István Király Múzeum#rendőrségi nyomozás

Az Esztergomi Rendőrkapitányság folytat eljárást egy fiatalkorú ügyében, aki a gyanú szerint múzeumi kőemlékeket rongált meg és tulajdonított el, saját gyűjteménnyel rendelkezett belőlük. Tevékenysége érintette a Szent István Király Múzeum Gorsium Régészeti Parkját is.

Tóth Sándor

Nem ez az első eset, hogy rendőrségi nyomozás indul illegális kincsvadászat miatt. Korábban egy dunaújvárosi férfit állított elő a rendőrség, akinek az autójában fémkeresőt találtak, majd a házkutatás során régészeti korú tárgyakat foglaltak le tőle. A mostani eset sem egyedi. Az említett rendőrkapitányság híradása szerint jelentősebb mennyiségű kőfaragványt, töredéket találtak egy 17 éves érdi fiatal lakásában a házkutatás során. Jelenleg rongálás minősített esete miatt folytatják az eljárást, de az általa elkövetett cselekmény lopás bűntett megállapítására alkalmas, amely a további vizsgálat során nyerhet megállapítást. 

Gorsiumban nem csak a történelmi látvány érdekelte a gyanúsítottat, rendőrségi nyomozás indult ellene.
Fotó: Tóth Sándor / FMH

Rendőrségi nyomozás indult az ügyben, csavarhúzóval rongált a kamasz

A házkutatás nyomozati cselekményére azt követően került sor, hogy kamerafelvételek elemzése és az online térben végzett adatgyűjtés alapján sikerült azonosítani a fiatal gyanúsítottat, aki az MNM Esztergomi Vármúzeumból több faragványt és kőbetétet tulajdonított el. A meghallgatásakor őszintén beismerte, a múzeum főpapi trónusából csavarhúzóval távolított el a díszes kőberakásokat.

Gyebnár László és Pirtyák Gyula r.főtörzsőrmesterek sikerrel nyomoznak az ügyben
Forrás: Zsaru/ORFK

A cselekményét a történelem iránti szeretetével indokló fiútól lefoglalt kőfaragványokkal és töredékekkel együtt megtalált szoborfejről a következőként nyilatkozott minap a Zsaru Magazinnak Pirtyák Gyula r. főtörzsőrmester, aki kollégájával, Gyebnár László r.főtörzsőrmesterrel együtt nyomoz az ügyben: 

Összesen 81 kőtöredéket foglaltunk le, azokat, amelyekről azért meg lehetett állapítani, hogy múzeumból származnak, vagy amelyekről ő maga is bevallotta, hogy múzeumból, történelmi emlékhelyről tulajdonította el.

Így elhoztunk egy, a Gorsium Régészeti Parkból származó, a 200–300-as években készült, kőből faragott női fejet, valamint a simontornyai várból elvitt köveket, faragott ajtófélfát és a Kiscelli Múzeumból elhozott tárgyakat.

A megrongált főpapi trón
Forrás: ORFK

A Zsaru Magazin közlése alapján telefonon fordultunk Pirtyák Gyula nyomozóhoz. Tőle a következőt tudtuk meg: az érdi fiatalnál megtalált, a Gorsium Régészeti Parkból ellopott kőből faragott női fejszobor méretét tekintve tenyérnagyságú, készítési/keletkezési ideje becsült időpontját szakértő régész azonosította. Egyelőre még döntés nem született arról, mikor kerül a szobor vissza a fehérvári múzeumhoz, pontosabban gorsiumi kiállítási helyére.

A lefoglalt kőfaragványok bűnjelek lettek
Forrás: ORFK

A fentebbi információk kiegészítése, pontosítása érdekében megkerestük a Szent István Király Múzeumot. Pokrovenszki Krisztián főigazgatótól titkárságán keresztül a következő írásos választ kaptuk: „A folyamatban lévő nyomozás miatt nem adhatunk ki információt. Az ügy lezárása után természetesen szívesen állunk rendelkezésére.”

 

