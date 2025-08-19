Rongálás és lopás a múzeumban: megtalálták az illegális kincsvadászt

Nem ez az első eset, hogy rendőrségi nyomozás indul illegális kincsvadászat miatt. Korábban egy dunaújvárosi férfit állított elő a rendőrség, akinek az autójában fémkeresőt találtak, majd a házkutatás során régészeti korú tárgyakat foglaltak le tőle. A mostani eset sem egyedi. Az említett rendőrkapitányság híradása szerint jelentősebb mennyiségű kőfaragványt, töredéket találtak egy 17 éves érdi fiatal lakásában a házkutatás során. Jelenleg rongálás minősített esete miatt folytatják az eljárást, de az általa elkövetett cselekmény lopás bűntett megállapítására alkalmas, amely a további vizsgálat során nyerhet megállapítást.

Gorsiumban nem csak a történelmi látvány érdekelte a gyanúsítottat, rendőrségi nyomozás indult ellene.

Fotó: Tóth Sándor / FMH

Rendőrségi nyomozás indult az ügyben, csavarhúzóval rongált a kamasz

A házkutatás nyomozati cselekményére azt követően került sor, hogy kamerafelvételek elemzése és az online térben végzett adatgyűjtés alapján sikerült azonosítani a fiatal gyanúsítottat, aki az MNM Esztergomi Vármúzeumból több faragványt és kőbetétet tulajdonított el. A meghallgatásakor őszintén beismerte, a múzeum főpapi trónusából csavarhúzóval távolított el a díszes kőberakásokat.

Gyebnár László és Pirtyák Gyula r.főtörzsőrmesterek sikerrel nyomoznak az ügyben

Forrás: Zsaru/ORFK

A cselekményét a történelem iránti szeretetével indokló fiútól lefoglalt kőfaragványokkal és töredékekkel együtt megtalált szoborfejről a következőként nyilatkozott minap a Zsaru Magazinnak Pirtyák Gyula r. főtörzsőrmester, aki kollégájával, Gyebnár László r.főtörzsőrmesterrel együtt nyomoz az ügyben:

Összesen 81 kőtöredéket foglaltunk le, azokat, amelyekről azért meg lehetett állapítani, hogy múzeumból származnak, vagy amelyekről ő maga is bevallotta, hogy múzeumból, történelmi emlékhelyről tulajdonította el. Így elhoztunk egy, a Gorsium Régészeti Parkból származó, a 200–300-as években készült, kőből faragott női fejet, valamint a simontornyai várból elvitt köveket, faragott ajtófélfát és a Kiscelli Múzeumból elhozott tárgyakat.

A megrongált főpapi trón

Forrás: ORFK

A Zsaru Magazin közlése alapján telefonon fordultunk Pirtyák Gyula nyomozóhoz. Tőle a következőt tudtuk meg: az érdi fiatalnál megtalált, a Gorsium Régészeti Parkból ellopott kőből faragott női fejszobor méretét tekintve tenyérnagyságú, készítési/keletkezési ideje becsült időpontját szakértő régész azonosította. Egyelőre még döntés nem született arról, mikor kerül a szobor vissza a fehérvári múzeumhoz, pontosabban gorsiumi kiállítási helyére.