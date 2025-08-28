Rekordszámú tanszerfelajánlás érkezett a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adypapír közös jótékonysági akciója keretén belül.

Forrás: Gárdonyi Géza Művelődési Ház FB-oldal

Ahogy az az elmúlt években megszokott volt, a maroshegyi művelődési ház és a belvárosi papír-írószer bolt idén is összefogott, hogy segítse a rászoruló családok tanévkezdését. Ennek érdekében jótékonysági tanszergyűjtést szerveztek és a nyár folyamán várták a felajánlásokat. Nemrég közösségi oldalán osztotta meg a Gárdonyi művház, hogy a tavalyi évhez képest idén közel kétszer annyi felajánlás érkezett.

„Végtelenül hálásak vagyunk azoknak az embereknek, vállalkozásoknak, szervezeteknek, akik felajánlásukkal hozzájárultak jótékonysági tanszergyűjtésünk sikeréhez. Az idei évben rekordszámú tanszer érkezett. A tavalyi 28 gyermek után az idei évben 55 gyermeknek tudtuk teljes egészében vagy nagy részében átadni az iskola által kért tanszerlistát és kiegészítőket, emellett több gyermeknek táskával, tolltartóval, tornazsákkal segíthettük a tanévkezdést” – olvasható az erről szóló posztban.



