35 perce
Van egy tuti randitippünk szombat estére
Már egy hónappal ezelőtt is hatalmas tömeg gyűlt össze a Bicske Szíve Parkban a "Hogyan tudnék élni nélküled?" című magyar zenés film vetítésén, most szombaton pedig újabb nagy dobásra készülnek a vidéki városban. Bicske ismét kihagyhatatlan programmal készül, ami akár randinak is beleillik!
Igazi nyár esti piknik volt! Már a július közepi filmvetítés alkalmával is a székek gyorsan elfogytak, így több bicskei saját plédjéről nézte a nagy sikerű magyar filmet. Szombat 21 órai kezdéssel egy újabb kiváló alkotás érkezik a Bicske Szíve Parkba: Futni mentem romantikus vígjátékot vetítik Udvaros Dorottya, Lovas Rozi, Tenki Réka és Trill Beatrix főszereplésével. Ha már láttad azért, ha még nem akkor pedig azért ajánljuk. Kiváló program a családnak, sőt, randiprogramnak és romantikus helyszínnek sem utolsó! A belépés ingyenes!