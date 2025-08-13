augusztus 14., csütörtök

Romantikus nyári este

12 órája

Van egy tuti randitippünk szombat estére

Címkék#Lovas Rozi#filmvetítés#Bicske#vígjáték#Bicske Szíve Park#romantika#magyar film#randi

Már egy hónappal ezelőtt is hatalmas tömeg gyűlt össze a Bicske Szíve Parkban a "Hogyan tudnék élni nélküled?" című magyar zenés film vetítésén, most szombaton pedig újabb nagy dobásra készülnek a vidéki városban. Bicske ismét kihagyhatatlan programmal készül, ami akár randinak is beleillik!

Feol.hu

Igazi nyár esti piknik volt!  Már a július közepi filmvetítés alkalmával is a székek gyorsan elfogytak, így több bicskei saját plédjéről nézte a nagy sikerű magyar filmet. Szombat 21 órai kezdéssel egy újabb kiváló alkotás érkezik a Bicske Szíve Parkba: Futni mentem romantikus vígjátékot vetítik Udvaros Dorottya, Lovas Rozi, Tenki Réka és Trill Beatrix főszereplésével. Ha már láttad azért, ha még nem akkor pedig azért ajánljuk. Kiváló program a családnak, sőt, randiprogramnak és romantikus helyszínnek sem utolsó! A belépés ingyenes!

Igazi nyár esti piknik nemcsak szerelmeseknek.... A Bicske Szíve Parkban a Futni mentem című nagy sikerű magyar filmet vetítik. Randinak sem utolsó program.
A Bicske Szíve Parkban a Futni mentem című nagy sikerű magyar filmet vetítik szombaton, amely randinak sem utolsó program.
Forrás: Bálint Istvánné Andrea/Facebook

 

 

