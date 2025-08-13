Van egy tuti randitippünk szombat estére

Igazi nyár esti piknik volt! Már a július közepi filmvetítés alkalmával is a székek gyorsan elfogytak, így több bicskei saját plédjéről nézte a nagy sikerű magyar filmet. Szombat 21 órai kezdéssel egy újabb kiváló alkotás érkezik a Bicske Szíve Parkba: Futni mentem romantikus vígjátékot vetítik Udvaros Dorottya, Lovas Rozi, Tenki Réka és Trill Beatrix főszereplésével. Ha már láttad azért, ha még nem akkor pedig azért ajánljuk. Kiváló program a családnak, sőt, randiprogramnak és romantikus helyszínnek sem utolsó! A belépés ingyenes!

Forrás: Bálint Istvánné Andrea/Facebook