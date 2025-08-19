Elbontják a hírhedt Rádió utcai épületeket

Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője kezdeményezésére Székesfehérvár önkormányzata döntött a Rádió utcai régi bérlakások elbontásáról. A munkálatok már javában folynak, a két épület közül egyet már lebontottak, míg a másik bontási munkálatai a helyszínen tartott sajtótájékoztató ideje alatt is folytak. A két épület lebontásával a Városfejlesztési Kft.-t bízták meg, amelynek összköltsége – bontási tervvel, az elbontással és a tereprendezzésel – mintegy 41 millió forintot jelent – tájékoztatott Mészáros Attila alpolgármester.

Brájer Éva önkormányzati képviselő és Mészáros Attila alpolgármester tartott sajtótájékoztatót a Rádió utcai épületek elbontásáról kedden

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

Véget ért a Rádió utcai történet

A székesfehérvári Rádió utca országos szinten is ismertté vált a nyolcvanas évektől kezdve. Talán pontosabb kifejezés a hírhedtté, ugyanis a nyolcvanas, kilencvenes években az itt épületekbe olyanok költöztek, akik később, a felszólítás ellenére sem akarták elhagyni hajlékukat. Ám a problémát nemcsak ez okozta, hanem az is, hogy többnyira a társadalom perifériájára szorult, sokszor kallódó emberek telepedtek le a Rádió utcai lakásokban, akikkel bizony meggyűlt a környékbeliek baja.

S bár a kétezres évek előtti lakók azóta tovább álltak, a lakatlan épületeket ismét újabb és újabb illetéktelen lakók vették birtokba. Brájer Éva önkormányzati képviselőt a környékbeliek többször is értesítették kisebb-nagyobb problmákról az önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatban. Mint mondja, ő maga többször is kijárt a területre, amolyan ellenőrző sétákat téve, ám a helyiek óva intették, mondván, nem túl biztosnágos egyedül sétálgatni arrafelé.

A Rádió utcai használaton kívüli épületek sorsának rendezése már több éve napirenden volt, ám a Covid-járvány közbeszólt. Most azonban elkezdődhettek a bontási munkálatok, melyek idejére a lakosság türelmét kérik. A bontás hatalmas porral jár, de a munkálatok közben folyamatosan öntözik a törmeléket, ezzel is csökkentve a szálló por mennyiségét.

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

Részletes utómunkálatok

A törmeléket a Városfejlesztési Kft. munkatársai szét fogják válogatni hulladéktípus szerint. A tervek szerint pénteken vagy jövő héten hétfőn kerül sor az építési törmelék és az egyéb hulladékok elszállítására. Az építési törmeléket bányaterületeken hasznosítják majd, egy része a veszélyes hulladék lerakóba kerül, a többit pedig a MOHU Zrt. veszi át. A munkálatok hétköznapokon 7.00 és 19.00 óra között, szombaton 9.00 és 16.00 óra között tartanak.