Elbontják a hírhedt Rádió utcai épületeket
Elkezdődött két régi önkormányzati bérlakás lebontása Székesfehérváron a Rádió utcában. A használaton kívüli épületeket az idők során önkényes lakásfoglalók vették birtokba, magatartásukkal nm egyszer veszélyeztetve a közbiztonságot is. Többek között ezért is vált szükségessé a Rádió utcai épületek elbontása.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője kezdeményezésére Székesfehérvár önkormányzata döntött a Rádió utcai régi bérlakások elbontásáról. A munkálatok már javában folynak, a két épület közül egyet már lebontottak, míg a másik bontási munkálatai a helyszínen tartott sajtótájékoztató ideje alatt is folytak. A két épület lebontásával a Városfejlesztési Kft.-t bízták meg, amelynek összköltsége – bontási tervvel, az elbontással és a tereprendezzésel – mintegy 41 millió forintot jelent – tájékoztatott Mészáros Attila alpolgármester.
Véget ért a Rádió utcai történet
A székesfehérvári Rádió utca országos szinten is ismertté vált a nyolcvanas évektől kezdve. Talán pontosabb kifejezés a hírhedtté, ugyanis a nyolcvanas, kilencvenes években az itt épületekbe olyanok költöztek, akik később, a felszólítás ellenére sem akarták elhagyni hajlékukat. Ám a problémát nemcsak ez okozta, hanem az is, hogy többnyira a társadalom perifériájára szorult, sokszor kallódó emberek telepedtek le a Rádió utcai lakásokban, akikkel bizony meggyűlt a környékbeliek baja.
S bár a kétezres évek előtti lakók azóta tovább álltak, a lakatlan épületeket ismét újabb és újabb illetéktelen lakók vették birtokba. Brájer Éva önkormányzati képviselőt a környékbeliek többször is értesítették kisebb-nagyobb problmákról az önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatban. Mint mondja, ő maga többször is kijárt a területre, amolyan ellenőrző sétákat téve, ám a helyiek óva intették, mondván, nem túl biztosnágos egyedül sétálgatni arrafelé.
A Rádió utcai használaton kívüli épületek sorsának rendezése már több éve napirenden volt, ám a Covid-járvány közbeszólt. Most azonban elkezdődhettek a bontási munkálatok, melyek idejére a lakosság türelmét kérik. A bontás hatalmas porral jár, de a munkálatok közben folyamatosan öntözik a törmeléket, ezzel is csökkentve a szálló por mennyiségét.
Részletes utómunkálatok
A törmeléket a Városfejlesztési Kft. munkatársai szét fogják válogatni hulladéktípus szerint. A tervek szerint pénteken vagy jövő héten hétfőn kerül sor az építési törmelék és az egyéb hulladékok elszállítására. Az építési törmeléket bányaterületeken hasznosítják majd, egy része a veszélyes hulladék lerakóba kerül, a többit pedig a MOHU Zrt. veszi át. A munkálatok hétköznapokon 7.00 és 19.00 óra között, szombaton 9.00 és 16.00 óra között tartanak.
A két, most elbontás alatt álló épület mögött van egy harmadik épület is, egy vízműépület, ahová átköltöztek a lakásfoglalók. Ám hamarosan ezt az épületet is elbontják majd.
Rádió utcai épületbontásFotók: Fehér Gábor / FMH
Hogy mi lesz a terület jövőbeni sorsa, arról még nem született végleges döntés, de az biztos, hogy a terület hasznosításának szempontjai között kiemelt helyen áll majd a zöldítés, valamint előreláthatólag egyeztetni fognak a környéken élőkkel is – tájékoztatott Brájer Éva.
