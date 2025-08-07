4 órája
„Soha nem fog hazamenni": a kislány, aki megcáfolta az orvosi ítéletet és élni akar
Vannak gyerekek, akik nemcsak megszületnek, hanem nap mint nap újraszületnek. Kovács Léna Gabriella pontosan ilyen gyermek. Egy rácalmási kislány története, akinek minden nap egy újabb küzdelem, de minden apró fejlődés hatalmas győzelem.
Fotó: A családtól
A rácalmási kislány története már az anyaméhben elkezdődött. A terhesség 30. hetében kiderült, hogy baj van, de a valódi nehézségek csak a születés után derültek ki. Léna alig sírt fel, epilepsziás rohamai voltak és gépek tartották életben.
Az orvosok agyvérzést és súlyos agyi fejlődési rendellenességet állapítottak meg az agybarázdák egyszerűen nem fejlődtek ki. A diagnózis máig nem egyértelmű. Az orvosok ataxiás bénulásra gyanakodnak, de ehhez hasonló esetet sehol a világon nem dokumentáltak.
A B6-vitamin, ami mindent megváltoztatott
Léna első 2,5 hónapját vegetatív állapotban töltötte, rohamok követték egymást, és semmilyen agyi reakciót nem mutatott. Az orvosok azt tanácsolták: keressenek otthont, ahol gépek mellett gondoskodhatnak róla. Ám egy budapesti beavatkozás után, ahol gyomorszondát ültettek be neki, B6-vitamint kapott, és valami csodálatos dolog történt. A rohamok megszűntek, Léna elkezdett reagálni. Amikor visszakerült Székesfehérvárra, az orvosok alig hittek a szemüknek. Ezután térhetett haza először, három testvére várta őt otthon.
A rácalmási kislány küzdelme
Léna azóta heti 6–8 fejlesztésre jár. Próbálták csökkenteni a gyógyszereket is, de egy súlyos roham után vissza kellett térni a korábbi adaghoz. Most újra stabil az állapota, és lassan, de biztosan reagál a terápiákra. Minden apró mozdulat, tekintet, reakció megerősíti a szülőket abban, hogy érdemes küzdeni. A fejlesztések, kezelések, gyógyszerek és utazások havi szinten 200–250 ezer forintos kiadást jelentenek. Jelenleg egy epilepsziafigyelő készülékre és külföldi kezelésre gyűjtenek, illetve szeretnének eljutni a solymári Borsóházba is.
Egy közösség, amely nem hagyja magára
Nemrég egy autós találkozón indult el egy ötlet: 50 forintos üvegeket kezdtek gyűjteni Lénáék támogatására. A kezdeményezés olyan jól sikerült, hogy boltok is csatlakoztak az átvételhez, a közösség ereje csodákra képes.
„A mi kislányunk a legnagyobb harcos!”
Léna édesapjával, Kovács Antallal is beszélgettünk, aki őszintén mesélt érzéseiről és a család küzdelmeiről.
Amikor kiderült, hogy baj van, mi tartott benneteket egyben?
Eleinte szinte semmi. Teljes sokk volt. Az ember nem erre készül. Az orvosok őszinték voltak, azt mondták, készüljünk fel a legrosszabbra. De nem tudtuk elengedni. Egyszerűen nem lehet.
Mi változtatott ezen?
A budapesti kórházban kapott B6-vitamin után egyszerűen megváltozott minden. A rohamok elmúltak. Léna elkezdett élni, reagálni. Azt hittük, álmodunk. Aztán haza is jöhetett. Az volt az első igazi áttörés.
Milyenek a hétköznapok?
Nagyon fárasztóak, de nem panaszkodunk. Heti 6-8 fejlesztés, gyógyszerek, utazás, három testvér mellett. De minden apró fejlődésért hálásak vagyunk. Léna erős. Miatta megyünk tovább.
Mi segít ebben a helyzetben?
A közösség. Az emberek. Amikor elindult az 50 forintos műanyagpalack gyűjtés, el sem hittük. Megható volt. Minden apró segítség számít.
Mit kérnél most az olvasóktól?
Csak annyit, hogy ha tudnak, segítsenek. Egy epilepsziafigyelő készülék nagyon fontos lenne most. Meg az, hogy esélyünk legyen egy külföldi kezelésre. Hiszem, hogy Léna megérdemli!