„Soha nem fog hazamenni": a kislány, aki megcáfolta az orvosi ítéletet és élni akar

A rácalmási kislány története már az anyaméhben elkezdődött. A terhesség 30. hetében kiderült, hogy baj van, de a valódi nehézségek csak a születés után derültek ki. Léna alig sírt fel, epilepsziás rohamai voltak és gépek tartották életben.

A rácalmási kislány, születése utáni pillanatoktól kezdve az életéért küzd! Fotó: A családtól

Az orvosok agyvérzést és súlyos agyi fejlődési rendellenességet állapítottak meg az agybarázdák egyszerűen nem fejlődtek ki. A diagnózis máig nem egyértelmű. Az orvosok ataxiás bénulásra gyanakodnak, de ehhez hasonló esetet sehol a világon nem dokumentáltak.

A B6-vitamin, ami mindent megváltoztatott

Léna első 2,5 hónapját vegetatív állapotban töltötte, rohamok követték egymást, és semmilyen agyi reakciót nem mutatott. Az orvosok azt tanácsolták: keressenek otthont, ahol gépek mellett gondoskodhatnak róla. Ám egy budapesti beavatkozás után, ahol gyomorszondát ültettek be neki, B6-vitamint kapott, és valami csodálatos dolog történt. A rohamok megszűntek, Léna elkezdett reagálni. Amikor visszakerült Székesfehérvárra, az orvosok alig hittek a szemüknek. Ezután térhetett haza először, három testvére várta őt otthon.

A rácalmási kislány küzdelme

Léna azóta heti 6–8 fejlesztésre jár. Próbálták csökkenteni a gyógyszereket is, de egy súlyos roham után vissza kellett térni a korábbi adaghoz. Most újra stabil az állapota, és lassan, de biztosan reagál a terápiákra. Minden apró mozdulat, tekintet, reakció megerősíti a szülőket abban, hogy érdemes küzdeni. A fejlesztések, kezelések, gyógyszerek és utazások havi szinten 200–250 ezer forintos kiadást jelentenek. Jelenleg egy epilepsziafigyelő készülékre és külföldi kezelésre gyűjtenek, illetve szeretnének eljutni a solymári Borsóházba is.

Egy közösség, amely nem hagyja magára

Nemrég egy autós találkozón indult el egy ötlet: 50 forintos üvegeket kezdtek gyűjteni Lénáék támogatására. A kezdeményezés olyan jól sikerült, hogy boltok is csatlakoztak az átvételhez, a közösség ereje csodákra képes.

Léna, a legnagyobb harcos! Fotó: A családtól

„A mi kislányunk a legnagyobb harcos!”

Léna édesapjával, Kovács Antallal is beszélgettünk, aki őszintén mesélt érzéseiről és a család küzdelmeiről.