Mindenki támogatta az alpolgármestert

5 órája

Feloszlatta magát az előző képviselő-testület, Jenő most új lehetőséget kapott

Nehéz időszakon van túl Jenő község, illetve annak önkormányzata, ám a több mint egy hónapja lezajlott időközi választást követően munkához látott az új képviselő-testület. A hat képviselő, a polgármester, valamint az augusztus 14-én megválasztott alpolgármester is esküt tett az alakuló ülésen.

Feol.hu

Alakuló ülést tartott Jenő község képviselő-testülete augusztus 14-én. Budai Ferenc polgármester a himnusz elhangzását követően neki is látott a napirendi pontoknak. Így jegyzőkönyv-hitelesítőket választottak, és meghallgatták a helyi választási bizottság beszámolóját.

Az új polgármester és a képviselő-testület első ülése.
Az új polgármester és a képviselő-testület első ülése.
Fotó: Fehér Gábor

A HVB vezetőinek távollétében Pahola Tünde jegyző olvasta fel a beszámolót, melyből az is kiderült, hogy azért volt szükség Jenő községben időközi választásra, mert a korábbi képviselő-testület május 16-án úgy döntött, hogy feloszlatja magát, majd ezt követőn a bizottság nyilvántartásba vett 5 polgármesterjelöltet és 9 képviselőjelöltet. A település egy szavazókört alkot. A választásra jogosultak száma 1088 fő volt akkor, ebből 471-en jelentek meg az urnáknál, és összesen 6 érvénytelen szavazat mellett kialakult a végeredmény.

A megválasztott testület letette az esküt

A HVB vezetésének távollétében a képviselők esküjét a polgármester vezényelte le, míg a településvezető a képviselők korelnökéhez fordulva mondta el az eskü szövegét.

  • Varga Ferenc
  • Király Anikó
  • Herczeg József
  • Vargáné Kerekes Erzsébet
  • Tóth István
  • Klima István

A polgármesteri program prioritásai

Budai Ferenc az eskütételt követő percekben vázolta polgármesteri programját, illetve azok fontossági sorrendjét.

– Polgármesteri programom első és legfontosabb eleme, hogy megismerjem az önkormányzat jelenlegi humán- és gazdasági erőforrásait, illetve hogy milyen okok vezettek oda, hogy a Fejér vármegye által elkészített településdifferenciálásban a leszakadással veszélyeztetett települések közé sorolták Jenőt. Helyzetünk tisztázásával egyidejűleg törekedni fogok a pályázatokban rejlő lehetőségek megszerzésére, azok hatékony felhasználására, valamint törekedni fogok más településekkel való, kölcsönösen előnyös kapcsolatok fenntartására, újak kialakítására. Elengedhetetlen ehhez a gazdasági stabilitás elérése, valamint az önkormányzat kiszámítható és átlátható működésének, megteremtésére. Fontosnak tartom és támogatom a civil és egyházi egyesületeket, csoportokat, valamint a művészeti alkotók tevékenységét, mert ők azok, akik megtöltik élettel a falu közösségét és hétköznapjait, ugyanakkor törekedni fogok azon egyesületek problémáink a megoldására is, amelyek csak névlegesen léteznek és az önkormányzat hátterében pihennek, valódi tevékenység nélkül. Fontos hogy ezek is működjenek, hogy a település számára hasznossá tudjanak válni, úgy hogy a tagjaik is örömüket leljék a tevékenységben. – mondta Budai Ferenc, polgármester, aki kérdésünkre elmondta, hogy jelenleg az említett civil szervezetek között van a polgárőrség és a sportegyesület is.

Mindenki támogatta az alpolgármester személyét

A házasságkötő teremben tartott alakuló ülés újabb napirendi pontja az alpolgármester személyének megválasztása volt.

– Jenő község elmúlt évei, évtizedei alatt végzett munkáját figyelembe véve, és látva lelkiismeretességét és hozzáértését, amellyel munkáját végezte, alpolgármesternek Varga Ferenc képviselőtársunkat jelölöm – mondta Budai Ferenc polgármester.

A képviselők titkos szavazással döntötték el az alpolgármester személyét, vagyis támogatták a polgármester jelöltjét, így mostantól Varga Ferenc, Jenő község alpolgármestere.

Az alakuló ülés második felében olyan technikai jellegű kérdésekben döntött még a testület, mint például a helyi óvoda pedagógiai programja, vagy a fogorvosi körzet helyzete.

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
